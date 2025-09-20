sábado 20  de  septiembre 2025
CONFLICTO

Zelenski confirma cita con Trump para abordar las "garantías de seguridad de Kiev"

Están listas las garantías de seguridad que Europa espera adoptar. Zelenski anunció la decisión de crear una unidad de tropas de asalto

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y su homólogo ucraniano Volodimir Zelenski se saludan este lunes durante un encuentro de horas en la Casa Blanca en busca de un acuerdo definitivo de paz en Kiev.

MANDEL NGAN/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

KIEV. - El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, confirmó este sábado 20 de septiembre que mantendrá una reunión la semana que viene con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas.

Afirmó que durante la cita abordarán las garantías de seguridad de Kiev, en medio de la invasión rusa.

"Hemos preparado la base para las garantías de seguridad que Europa está preparada para adoptar, teniendo en cuenta que Estados Unidos estará allí", dijo.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, adelantó el lunes que Trump se reuniría "probablemente" la semana que viene con Zelenski, en el marco de los contactos para intentar lograr un acuerdo para el fin de la invasión desatada por Rusia en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

Zelenski señaló que el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, se reunió esta semana con el presidente de Estados Unidos "y se acordó que discutamos los asuntos relevantes en nuestra reunión bilateral en Nueva York".

Tropas de asalto

El mandatario ucraniano insistió en la necesidad de que las garantías de seguridad sean pactadas antes del final de la guerra. "Puede pasar que no haya un documento final sobre el fin de la guerra. Por eso hay gente, como por ejemplo el presidente de Francia (Emmanuel Macron), que dice que las garantías de seguridad no deben esperar al fin de la guerra", explicó.

Manifestó que está de acuerdo en que, por ejemplo, un alto al fuego es suficiente para dar garantías de seguridad. "No podemos perder tiempo y esperar a un acuerdo claro sobre el fin de la guerra. Las garantías de seguridad son necesarias antes", sostuvo, según declaraciones recogidas por la agencia ucraniana de noticias Ukrinform.

Anunció la decisión de las autoridades de Ucrania de crear una unidad de tropas de asalto para hacer frente a la invasión rusa. "Tenemos batallones de asalto, regimientos que darán buenos resultados en 2025. Hemos decidido que tenemos que entrar en la arena legal. Los rusos decidieron hacer lo mismo. Ahora crearemos tropas de asalto separadas. La decisión está tomada", acotó.

Zelenski pide decisión conjunta

Asimismo, Zelenski expresó que los países europeos deben alcanzar "una decisión conjunta" sobre el derribo de drones rusos que penetren en sus territorios.

Argumentó: "Tenemos una defensa aérea. Derribamos todo lo que vuele hacia nosotros y que vuele hacia Polonia, y Polonia derriba también con sus aviones todo lo que vuele hacia ellos y hacia nosotros".

FUENTE: Con información de Europa Press

