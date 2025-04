EEUU impone nuevas tarifas portuarias a barcos chinos mientras Trump anuncia "conversaciones" con Pekín

economía Trump: "Es China el que necesita un acuerdo con EEUU y no viceversa"

"Los buques y el transporte marítimo son vitales para la seguridad económica estadounidense y la libre circulación del comercio", declaró el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, en un comunicado.

Según el funcionario, la mayoría de las tasas entrarán en vigor a mediados de octubre y se cobrarán por cada visita de un buque a Estados Unidos, no por cada puerto en el que atraquen y solo hasta cinco veces al año.

Aumentarán gradualmente

Habrá tarifas distintas para los buques operados por chinos y para aquellos construidos en China, y ambas aumentarán gradualmente en los años siguientes.

Además, todos los buques de transporte de automóviles que no hayan sido ensamblados en EEUU también tendrán que pagar una tasa que comenzará a aplicarse dentro de 180 días.

El anuncio introduce también nuevos recargos para los barcos de transporte de gas natural licuado, aunque no entrarán en vigor hasta dentro de tres años.

Una hoja informativa que acompaña al anuncio dice que las tasas no cubrirán "el transporte marítimo en los Grandes Lagos o el Caribe, el transporte marítimo hacia y desde los territorios de Estados Unidos, o las exportaciones de productos básicos en buques que llegan vacíos a Estados Unidos".

EEUU "en conversaciones" con China

"Las acciones de la administración Trump comenzarán a revertir el dominio chino, abordarán las amenazas a la cadena de suministro de Estados Unidos y enviarán una señal de demanda para los buques construidos" en el país, aseguró Greer.

El anuncio se hizo horas después de que el presidente republicano asegurara que EEEUU está "en conversaciones" con China para alcanzar un acuerdo sobre los aranceles.

"Sí, estamos en conversaciones con China", declaró Trump a periodistas. "Debo decir que nos han contactado varias veces", añadió. Estados Unidos aplica un mínimo del 145% de aranceles a los productos chinos, a lo que Pekín ha respondido con gravámenes de hasta el 125% sobre los bienes estadounidenses.

Cauteloso

Trump, no obstante, se mostró cauteloso cuando se le preguntó si había hablado directamente con el presidente chino, Xi Jinping, a pesar de haber dado varias pistas en el pasado de que sí lo había hecho.

"Nunca he dicho si ha ocurrido o no", contestó. "No es apropiado".

Preguntado por los periodistas sobre si Xi se ha puesto en contacto con él, Trump respondió: "Se podría pensar que es bastante obvio que lo ha hecho, pero hablaremos de eso pronto".

La administración de Trump libra una guerra de aranceles con China, su rival, que preocupa a los mercados mundiales.

"Creo que vamos a alcanzar un acuerdo con China muy bueno", dijo antes en la Casa Blanca, junto a la jefa de gobierno italiano, Giorgia Meloni.

FUENTE: Con información de AFP