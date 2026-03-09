Hijo del eliminado Jamenei lidera supuestos ataques contra EEUU e Israel

Este lunes, Irán realizó supuestos ataques sin verificación oficial hasta ahora contra fuerzas estadounidenses EEUU en el Medio Oriente, así como contra dos ciudades de Israel , en lo que sería una nueva agresión liderada por el nuevo jefe islámico designado, Mojtaba Jameneí, hijo del asesino eliminado ayatolá Alí Jamenei .

Los presuntos ataques iraníes fueron dirigidos supuestamente y -según la versión nada confiable ni verificada del régimen iraní- contra cinco bases estadounidenses, incluida la base de helicópteros de Al Udeid, en Catar, la principal base estadounidense en la región. También lanzaron misiles contra Tel Aviv, capital de Israel, y Haifa, según informó en un comunicado la Guardia Revolucionaria que le rindió obediencia.

La sed de venganza

Mojtaba Jameneí fue elegido el domingo como líder del régimen asesino de Irán, informó la agencia oficialista IRNA.

En un comunicado, citado por esta agencia, la Asamblea de Expertos nombró al ayatolá Seyed Mojtaba Hosseini Jamenei como tercer líder del régimen iraní”. Los otros dos fueron ya eliminados y el nuevo se encuentra ahora bajo el foco de Israel, EEUU y los aliados en Medio Oriente.

Con el nuevo jefe de la cúpula iraní, de 56 años de edad, la cúpula autoritaria que aún queda con vida no pretende rendirse, que es la única salida que tienen para que finalice la guerra, mucho menos ahora con la venganza que quiere el hijo del muerto Jamenei.

Con el ascenso al poder del clérigo “se envía señal de que Irán no se rendirá y que no está dispuesto a llegar a un acuerdo con Estados Unidos", aseguró el vicepresidente del Instituto Quincy de EEUU, Trita Parsi, en su cuenta de X.

“Han elegido a un jefe cuyo padre, mujer e hijo fueron asesinados por Estados Unidos e Israel”, recordó en su mensaje recogido por agencias.

FUENTE: Información de EFE