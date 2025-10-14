EEUU insiste en que España debe comprometerse con el 5% en gasto militar; Trump amenaza con aranceles

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se dan la mano durante la ceremonia de saludos en la Cumbre de Paz de Gaza en Sharm El-Sheikh, el 13 de octubre de 2025.

WASHINGTON — El presidente Donald Trump, amenazó este martes con imponer aranceles a España a causa de su nivel de gasto en defensa, que considera demasiado bajo.

"Es el único país que no subió su cifra al 5%", dijo Trump, en alusión al pacto dentro de la OTAN de elevar el gasto en defensa hasta ese porcentaje del Producto Interior Bruto. "Creo que debería ser castigada por ello", añadió.

"De hecho, estaba pensando en castigarlos comercialmente, mediante aranceles, por lo que han hecho", explicó.

"No hay excepciones ni salvedades"

El embajador estadounidense ante la OTAN, Matthew Whitaker, reiteró este martes que "todos los aliados", "incluida España", deben comprometerse con el objetivo de gasto militar del 5% del PIB acordado en la cumbre de líderes aliados de La Haya, ya que no hay "excepciones ni salvedades" al pacto, aunque evitó valorar la amenaza del presidente estadounidense, Donald Trump, de expulsar a España.

"Todos los aliados, incluida España, tendrán que cumplir con su obligación del artículo 3, que dice que gastarán en su compromiso. Sin excepciones ni salvedades. Todos y cada uno de los aliados tendrán que hacerlo", subrayó el embajador estadounidense ante la OTAN en declaraciones previas a la reunión de ministros de Defensa aliados de este miércoles en Bruselas.

En este sentido, señaló que Washington espera que "todos" los aliados aumenten el gasto hasta el 5%, del cual el 3,5% se corresponde con inversión directa en medios militares para cumplir los objetivos de capacidades que garanticen la seguridad de la región euroatlántica.

"Todos los aliados acordaron hacerlo. No hubo excepciones ni salidas al acuerdo. Los 32 aliados aceptaron el mismo acuerdo", recalcó sobre el acuerdo alcanzado en La Haya.

Whitaker insistió en que si todos los aliados se comprometen con la inversión militar, se reforzará la seguridad colectiva de la OTAN al tiempo que se equilibrará la carga en el seno de la organización, uno de los caballos de batalla de Estados Unidos desde hace décadas. "La OTAN ha garantizado la paz en toda la Alianza durante 76 años, pero el mundo es demasiado peligroso como para dar la seguridad por sentada", resumió.

Trump interpela a Sánchez por el gasto en defensa

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aludió a las discrepancias con España en relación al gasto en defensa durante su discurso final en la cumbre de paz celebrada el lunes 13 de octubre en Egipto, a la que acudió el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez.

¿Estás ya trabajando en el tema del PIB? Nos acercaremos", señaló Trump, durante el repaso por los países y líderes que acudieron a la ciudad egipcia de Sharm el Sheij para presenciar la simbólica firma del acuerdo de paz para la Franja de Gaza.

El mandatario norteamericano añadió a continuación que España estaba haciendo "un trabajo fantástico", sin entrar en más detalles, y tan solo unos días después de que propusiera su expulsión de la OTAN.

En todo caso, el embajador no opinó sobre las declaraciones del presidente estadounidense que amenazó la semana pasada desde la Casa Blanca con la opción de expulsar a España de la OTAN si no cumplía con el listón del 5%.

Trump, que en declaraciones junto al presidente de Finlandia, Alexander Stubb, planteó la opción de echar a España de la OTAN por su falta de inversión militar, un escenario que el tratado fundacional no contempla, aludió este lunes a las discrepancias con España en relación al gasto en defensa durante su discurso final en la cumbre de paz celebrada este lunes en Egipto, a la que acudió el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez.

