martes 14  de  octubre 2025
PETRóLEO

Precio del petróleo estadounidense cae por debajo de los $60 el barril

El precio del barril de crudo estadounidense retrocedió 1,33% y se situó en 58,70 dólares, mientras que el precio del barril Brent del mar del Norte perdió 1,47% y cerró en 62,39 dólares

Agentes de la Bolsa de Nueva York trabajan en el piso de remate.

Agentes de la Bolsa de Nueva York trabajan en el piso de remate.

ANGELA WEISS/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Los precios del petróleo perdieron terreno el martes, tanto por las perspectivas de un aumento de la oferta de crudo como por las tensiones comerciales reavivadas entre China y Estados Unidos.

El precio del barril de crudo estadounidense, referencia West Texas Intermediate (WTI) para entrega en noviembre, retrocedió 1,33% y se situó en 58,70 dólares, mientras que el precio del barril Brent del mar del Norte, para entrega en diciembre, perdió 1,47% y se ubicó en 62,39 dólares.

Lee además
El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio (Foto archivo)
Persecución

EEUU exige a China la liberación inmediata de un grupo de pastores cristianos detenidos
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, habla durante una conferencia de prensa posterior a las conversaciones comerciales con el viceprimer ministro chino, He Lifeng, en el Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid el 15 de septiembre de 2025. 
DECLARACIONES

Secretario del Tesoro de EEUU acusa a China de querer dañar la economía global

Los precios del petróleo cayeron tras la publicación el martes del reporte de octubre de la Agencia Internacional de Energía (AIE), comentó anteriormente en la AFP Andy Lipow, de Lipow Oil Associates.

La AIE revisó al alza sus previsiones de crecimiento de la oferta de petróleo en comparación con las de septiembre y disminuyó muy ligeramente sus estimaciones de crecimiento para este año y el próximo.

En total, la institución proyecta un excedente de oferta de petróleo de alrededor de 2,2 millones de barriles por día (mb/d) en 2025, pero sobre todo de casi 4 mb/d para 2026.

China apuesta por las tensiones comerciales

Este desequilibrio se debe principalmente al aumento de las cuotas de los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+), comenta Andy Lipow.

Desde abril, ocho miembros de la OPEP han elevado sus cuotas en más de 2,5 millones de barriles diarios.

Al mismo tiempo, "las tensiones comerciales continúan desarrollándose en segundo plano", un lastre adicional para los precios del petróleo, indicó Lipow.

Después de su amenaza la semana pasada de imponer un 100% de aranceles a China, Donald Trump suavizó su tono, lo que inicialmente tranquilizó a los operadores.

Pero Pekín declaró el martes estar listo para luchar "hasta el final" si fuera necesario, al tiempo que dijo estar dispuesto a seguir dialogando.

Estados Unidos y China son los dos mayores consumidores de crudo del mundo.

FUENTE: Con información de AFP.

Temas
Te puede interesar

Entran en vigor en EEUU aranceles a la madera y los muebles

Gasolina en Florida cae a su nivel más bajo en cinco meses, según AAA

Revelan que el régimen de Maduro ofreció "beneficios petroleros" a EEUU para evitar conflicto

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente Donald Trump y Erika Kirk, viuda de Charlie Kirk, participan en una ceremonia de la Medalla de la Libertad en honor al fallecido activista de la derecha estadounidense Charlie Kirk en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca en Washington, DC, el 14 de octubre de 2025.
TRIBUTO

Trump condecora en ceremonia póstuma al asesinado activista conservador Charlie Kirk en el día de su cumpleaños

Imágenes compartidas por la Casa Blanca sobre la embarcación narcoterrorista eliminada por EEUU el 19 de septiembre de 2025. 
DROGAS

EEUU anuncia nuevo ataque a lancha "narcoterrorista" proveniente de Venezuela; seis muertos

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, habla durante una conferencia de prensa posterior a las conversaciones comerciales con el viceprimer ministro chino, He Lifeng, en el Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid el 15 de septiembre de 2025. 
DECLARACIONES

Secretario del Tesoro de EEUU acusa a China de querer dañar la economía global

Imagen referencial
OTRO INTENTO

Florida revive debate sobre ley de armas, ¿edad permitida de compra bajará a 18 años?

Vista panorámica de la ciudad de Oslo, Noruega. 
Diplomacia

Noruega lamenta cierre de la Embajada de Venezuela y recuerda que el Nobel es "independiente"

Te puede interesar

El jefe de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, Greg Bovino, lidera a su tropa mientras enfrentan a los manifestantes que asedian fuera de un centro de procesamiento de inmigrantes el 27 de septiembre de 2025 en Broadview, Illinois.
Migración

EEUU afirma que narcos mexicanos han puesto precio a la cabeza de agentes de ICE en "colaboración con Antifa"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El presidente Donald Trump y Erika Kirk, viuda de Charlie Kirk, participan en una ceremonia de la Medalla de la Libertad en honor al fallecido activista de la derecha estadounidense Charlie Kirk en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca en Washington, DC, el 14 de octubre de 2025.
TRIBUTO

Trump condecora en ceremonia póstuma al asesinado activista conservador Charlie Kirk en el día de su cumpleaños

Imágenes compartidas por la Casa Blanca sobre la embarcación narcoterrorista eliminada por EEUU el 19 de septiembre de 2025. 
DROGAS

EEUU anuncia nuevo ataque a lancha "narcoterrorista" proveniente de Venezuela; seis muertos

 James Uthmeier, fiscal general de Florida. 
¿PRÁCTICAS ENGAÑOSAS?

Florida demanda a Roku por presunta recopilación ilegal de datos de menores

Agentes de la Bolsa de Nueva York trabajan en el piso de remate.
PETRóLEO

Precio del petróleo estadounidense cae por debajo de los $60 el barril