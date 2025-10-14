martes 14  de  octubre 2025
TRIBUTO

Trump entrega Medalla Presidencial de la Libertad post mortem a Charlie Kirk en su cumpleaños

El presidente de EEUU rinde homenaje póstumo al activista político asesinado en septiembre en Utah y que este martes hubiese cumplido 32 años de edad

El presidente Donald Trump y Erika Kirk, viuda de Charlie Kirk, participan en una ceremonia de la Medalla de la Libertad en honor al fallecido activista de la derecha estadounidense Charlie Kirk en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca en Washington, DC, el 14 de octubre de 2025.

El presidente Donald Trump y Erika Kirk, viuda de Charlie Kirk, participan en una ceremonia de la Medalla de la Libertad en honor al fallecido activista de la derecha estadounidense Charlie Kirk en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca en Washington, DC, el 14 de octubre de 2025.

AFP
Bob Perz, un partidario del presidente Donald Trump, visita un monumento en honor al activista conservador Charlie Kirk frente a la sede de Turning Point USA el 20 de septiembre de 2025 en Phoenix, Arizona.

Bob Perz, un partidario del presidente Donald Trump, visita un monumento en honor al activista conservador Charlie Kirk frente a la sede de Turning Point USA el 20 de septiembre de 2025 en Phoenix, Arizona.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI — El presidente Donald Trump rindió homenaje póstumo al asesinado activista político Charlie Kirk por ser hoy el día de su 32° cumpleaños, y le confiere la Medalla Presidencial de la Libertad, la más alta distinción civil que hace un mandatario en EEUU.

El mandatario elogió el aporte de Kirk y lo calificó como un "mártir por la verdad y la libertad". Trump entregó la medalla presidencial de la libertad a la viuda de Kirk, y comparó al activista conservador muerto a los 31 años con Sócrates, San Pedro, Abraham Lincoln y Martin Luther King.

Kirk, nacido el 14 de octubre de 1993, fue un joven e influyente político identificado con las ideas republicanas y considerado como “un gigante de su generación y un defensor de la libertad”, por el propio presidente Trump tras el asesinato del joven líder.

La presea se otorga a personas que han contribuido de manera meritoria a la seguridad o los intereses nacionales de EEUU.

El Senado de Estados Unidos, en reconocimiento a su legado, aprobó por unanimidad una resolución que declara el 14 de octubre (su cumpleaños) como el "Día nacional en recuerdo de Charlie Kirk".

También la organización de Charlie Kirk, Turning Point USA, rindió reconocimiento al activista con motivo de su cumpleaños, por dejar "un legado que se recordará para siempre".

El legado de Kirk

La entrega de la Medalla de la Libertad había sido anunciada por Trump, 24 horas después del asesinato a tiros por un francotirador, mientras se dirigía a los jóvenes en un masivo evento realizado en la Universidad del Valle de Utah, el 10 de septiembre pasado.

"Me complace anunciar que pronto otorgaré póstumamente a Charlie Kirk la Medalla Presidencial de la Libertad", dijo el presidente estadounidense en un acto en el memorial del 11 de septiembre.

"Charlie fue un gigante de su generación, un defensor de la libertad y una inspiración para millones de personas", dijo Trump sobre el influyente fundador de Turning Point USA.

También el 21 de septiembre, miles de estadounidenses se reunieron en el estado de Arizona para despedir a Kirk, en un evento al cual asistió el presidente Trump y altos funcionarios de su gobierno.

Kirk fue reconocido siempre por su capacidad de debate y por expresar verdades catalogadas de impopulares y por ello acumuló millones de seguidores en sus redes sociales.

Fue también autor de numerosos libros, entre ellos "Campus Battlefield" y "The MAGA Doctrine".

Kirk fue una figura pública admirada por todos los sectores conservadores en todo el país.

Cero tolerancia con la violencia

El mandatario, de 79 años, también utilizó la ceremonia en la Casa Blanca para prometer que intensificará su campaña contra grupos radicales de izquierda, una iniciativa que lanzó tras el crimen de Kirk.

"Tras el asesinato de Charlie, nuestro país no debe tener absolutamente ninguna tolerancia hacia esta violencia, extremismo y terror radical de izquierda", dijo Trump a una audiencia conservadora.

"Se acabaron las turbas enfurecidas, y no vamos a permitir que nuestras ciudades sean inseguras", agregó.

Kirk, padre de dos hijos, fue asesinado a tiros el mes pasado en un campus universitario de Utah, lo que provocó una ola de duelo entre los conservadores y promesas de no permitir la violencia, con el envío de tropas de la Guardia Nacional a varias ciudades gobernadas por demócratas.

Entre los invitados a la ceremonia figuraban el presidente argentino, Javier Milei, así como una serie de personalidades de los medios conservadores de Estados Unidos.

Erika, la viuda de Kirk, agradeció a Trump por regresar de un viaje de paz en el Medio Oriente para la ceremonia de entrega de la medalla, que coincidió con el que habría sido el 32º cumpleaños de su difunto esposo.

Tyler Robinson, de 22 años, ha sido acusado del asesinato de Charlie Kirk. Se enfrenta a la pena de muerte si es condenado.

FUENTE: Con información de nypost.com; es-us.noticias

