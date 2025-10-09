jueves 9  de  octubre 2025
Trump propone expulsar a España de la OTAN por las discrepancias sobre el gasto en defensa

El mandatario estadounidense considera que España, que ha mostrado reticencia a invertir en seguridad, "no tiene excusa" para no aumentar el gasto en defensa

El presidente de España Pedro Sánchez.

JOHN THYS / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, propuso este jueves expulsar a España de la OTAN por las discrepancias sobre el aumento del gasto en defensa, después de que el Gobierno del socialista Pedro Sánchez se negara a alcanzar el 5 por ciento del PIB.

"Solicité que pagaran el 5 por ciento, no el 2 por ciento, y la mayoría pensó que no iba a suceder, y se aprobó prácticamente por unanimidad. Tuvimos un país rezagado: España. (...) Francamente, quizá deberían expulsarlos de la OTAN", declaró.

Trump ha considerado que España "no tiene excusa" para no aumentar el gasto en defensa, afirmó durante una rueda de prensa con su homólogo finlandés, Alexander Stubb, desde la Casa Blanca.

Los países de la OTAN se comprometieron a elevar sus gastos de Defensa al 5% de su PIB para 2035, como lo exigía el presidente Donald Trump.

La OTAN es el pilar de la seguridad en Europa desde la Segunda Guerra Mundial; Trump insistió en que sus miembros no aportaban lo suficiente por el respaldo militar de Estados Unidos a su defensa.

La excepción fue España. El gobierno del socialista Pedro Sánchez justificó el rechazo a incrementar el gasto de defensa porque, entre otras cosas, ese dinero servía para "aumentar el Estado de bienestar".

España, país rezagado

"Tuvimos un rezagado, era España", declaró Trump en el Despacho Oval, al repasar el reciente compromiso de casi todos los miembros de la Alianza Atlántica para aumentar su gasto militar.

El acuerdo establece que los países invertirán "al menos el 3,5%" de su PIB al año en capacidad militar y un 1,5% adicional en la protección de infraestructura crítica.

El incremento es ambicioso e histórico, y obliga a los miembros europeos de la Alianza y a Canadá a gastar mucho más en su seguridad y a multiplicar capacidades, cadenas de fabricación y compras de armamento.

España fue uno de los tres países que manifestaron reticencias para invertir en el gasto de Defensa; pero deberán cumplir con el núcleo de un gasto equivalente al 3,5% de su PIB. Los otros dos países son Bélgica y Eslovaquia.

"A ellos les va bien, creo que debido a muchas de las cosas que hemos hecho", dijo Trump en presencia del presidente finlandés.

La Alianza Atlántica tiene 32 miembros, y España es uno de los países con menor gasto en defensa del bloque.

Los países de la OTAN se comprometieron hace diez años, tras la anexión de la península ucraniana de Crimea por parte de Rusia, a dedicar al menos el 2% de su Producto Interno Bruto (PIB) al gasto militar, pero no todos cumplían con esa obligación. Del total de 32 miembros, solo 23 cumplían con ese compromiso. Desde que llegó Trump a la Casa Blanca, propuso el aumento en el gasto de defensa.

Gobierno de Sánchez reacciona

El Gobierno expresó su "máxima tranquilidad" tras la propuesta del presidente Donald Trump, de expulsar a España de la OTAN por las discrepancias sobre el aumento del gasto en defensa, después de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez se negara a alcanzar el 5 por ciento del PIB.

"España es un miembro de pleno derecho y comprometido con la OTAN. Y cumple con sus objetivos de capacidad tanto como Estados Unidos", explicaron fuentes gubernamentales consultadas.

FUENTE: Con informaciòn de Europa Press y AFP

