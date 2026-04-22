EEUU insta a sus ciudadanos a abandonar el Líbano en vísperas de las negociaciones con Israel

BEIRUT.- El Gobierno de Estados Unidos instó a sus ciudadanos que residen en el Líbano a que abandonen el país ante lo que describieron como contexto "complejo" y cambiante. Esto mientras el Ejército de Israel y el partido-milicia chií Hezbolá siguen intercambiando ataques pese a la tregua acordada la semana pasada y en víspera de que delegaciones de los dos países se reúnan de nuevo en Washington.

"El entorno de seguridad sigue siendo complejo y puede cambiar rápidamente. Instamos a los ciudadanos estadounidenses a que abandonen el Líbano mientras sigan existiendo opciones de vuelos comerciales", afirmó la la embajada estadounidense en Beirut en una nueva alerta de viaje emitida este miércoles.

La representación diplomática, que está siguiendo "de cerca" los acontecimientos en Líbano, recomendó también a los nacionales que decidan permanecer en territorio libanés que "elaboren planes de contingencia para situaciones de emergencia" y que se sigan los medios de comunicación para estar al tanto de cualquier novedad en este sentido.

Conversaciones sobre el conflicto

El aviso de Washington llega en pleno alto el fuego y apenas un día antes de que Líbano e Israel mantengan un segundo encuentro en la sede del Departamento de Estado con vistas a poner fin al conflicto reactivado el pasado 2 de marzo.

La tregua no impidió a Israel seguir lanzando ataques contra el país vecino, donde ya han muerto cerca de 2.500 personas en esta última ofensiva, y mantener sus posiciones en el sur de Líbano.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, exhortó la semana pasada a Israel y el Líbano a aprovechar una "oportunidad histórica" para la paz, al iniciarse en Washington el primer diálogo directo en décadas entre ambos países.

"Esta es una oportunidad histórica. Somos conscientes que afrontamos décadas de historia y de complejidades que nos han traído hasta este momento único y la oportunidad que se nos presenta aquí", declaró Rubio al recibir a los embajadores de Israel y Líbano.

FUENTE: Con información de Europa Press