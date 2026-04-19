domingo 19  de  abril 2026
CONFLICTO

Macron se prepara para recibir al primer ministro libanés el próximo martes en París

París reprochó ataque contra cuatro militares franceses. Macron "instará a las autoridades libanesas a investigar y enjuiciar a los responsables"

El presidente francés, Emmanuel Macron, durante su discurso en la Asamblea General de la ONU.

El presidente francés, Emmanuel Macron, durante su discurso en la Asamblea General de la ONU.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

PARÍS.- El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció este domingo que recibirá el próximo lunes en el Palacio del Elíseo de París al primer ministro libanés, Nawaf Salam, en un momento especialmente delicado por el ataque del sábado en el sur de Líbano en el que murió un militar francés de la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL) y tres más resultaron heridos.

París recordó el "inaceptable" ataque contra cuatro militares franceses y explicó que Macron "instará a las autoridades libanesas a investigar exhaustivamente el ataque e identificar y enjuiciar a los responsables sin demora", destacó el Elíseo en un comunicado.

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El partido-milicia chií libanés Hezbolá negó cualquier responsabilidad en este ataque en respuesta a las acusaciones en ese sentido.

La visita del primer ministro libanés, es una "oportunidad de reiterar el compromiso (de Macron) con el pleno respeto del alto el fuego en el Líbano, el apoyo de Francia a la integridad territorial del país y las medidas adoptadas por el Estado libanés para garantizar su plena soberanía y su monopolio de armas".

París recalcó que "este es el único camino hacia un Líbano estable y en paz con sus vecinos".

El pasado enero, Salam visitó París y desde entonces ha habido "frecuentes intercambios" entre ambas administraciones, destaca la Presidencia francesa.

Macron y Salam también abordarán la ayuda humanitaria a las poblaciones desplazadas y las reformas económicas y financieras para "consolidar la soberanía de Líbano". Igualmente tratarán la situación regional y reafirmarán su compromiso con los principios de paz, diplomacia, estabilidad duradera y seguridad en la región.

Restos de militar

El Gobierno francés informó que repatriarán este mismo domingo los restos del militar francés Florian Montorio, fallecido el sábado en un ataque en el sur de Líbano que París atribuye a Hezbolá.

El cuerpo "será repatriado a Francia hoy", explicó la portavoz del Gobierno francés, Maud Bregeon, en declaraciones a la cadena BFMTV. Con respecto a la cuestión de un homenaje nacional, "aún no se han decidido ni la fecha ni los preparativos", añadió.

En cuanto a los otros tres militares heridos, la portavoz indicó que se encuentran en Beirut y que su pronóstico es grave, pero las últimas noticias recibidas son "alentadoras". Así, su regreso "podría decidirse en los próximos días".

Bregeon subrayó que "lo ocurrido es sumamente grave". "Debe llevarse a cabo una investigación exhaustiva sobre lo sucedido (...). Debe revelarse toda la verdad sobre lo que pasó allí", apuntó.

Por último, Bregeon se refirió al peaje que pretende imponer Teherán al tránsito de buques mercantes por el estratégico estrecho de Ormuz y ha subrayado que "no cabe la posibilidad de que Francia pague".

"Es impensable que Francia pague cualquier peaje o tasa de tránsito. Nos atenemos al derecho internacional y pagar una tasa de tránsito es contrario al derecho internacional", argumentó.

FUENTE: Con información de Europa Press

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