martes 14  de  abril 2026
WASHINGTON

Rubio ve diálogo entre Israel y Líbano como una "oportunidad histórica"

"Esta es una oportunidad histórica. Somos conscientes que afrontamos décadas de historia y de complejidades que nos han traído hasta este momento único y la oportunidad que se nos presenta aquí", declaró Rubio al recibir a los embajadores de Israel y Líbano

El secretario de Estado Marco Rubio.&nbsp;&nbsp;

El secretario de Estado Marco Rubio.  

OLIVER CONTRERAS / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, instó el martes a Israel y al Líbano a aprovechar una "oportunidad histórica" para la paz, al iniciarse en Washington el primer diálogo directo en décadas entre ambos países.

"Esta es una oportunidad histórica. Somos conscientes que afrontamos décadas de historia y de complejidades que nos han traído hasta este momento único y la oportunidad que se nos presenta aquí", declaró Rubio al recibir a los embajadores de Israel y Líbano.

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"La esperanza es que podamos delinear un marco sobre el cual pueda desarrollarse una paz actual y duradera", agregó.

Pero dijo que "se trata de poner fin de forma definitiva a 20 o 30 años de influencia terrorista de Hezbolá en esta parte del mundo", y advirtió que el proceso "tomará tiempo".

Antes del encuentro, Hezbolá, el grupo terrorista libanés proiraní que combate a las fuerzas israelíes en el sur del Líbano y que no participa en el diálogo, pidió que las conversaciones se cancelaran, calificándolas de "inútiles".

Líbano se vio arrastrado a la guerra regional el 2 de marzo, después de que Hezbolá atacara a Israel una vez más.

FUENTE: Con información con AFP.

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