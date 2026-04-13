Marco Rubio participa en conversaciones entre Israel y el Líbano

WASHINGTON — Como parte de un esfuerzo diplomático, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio , será parte de las conversaciones entre los embajadores de Israe l, Yechiel Leiter, y el Líbano , Nada Hamaded Moawad, en Washington este martes, de acuerdo con medios locales.

Rubio se unirá a la reunión en la capital estadounidense, de acuerdo con un funcionario del departamento de Estado citado bajo anonimato en un reporte de la cadena ABC.

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Este martes, se realizará en Estados Unidos un encuentro entre los embajadores del Líbano e Israel, el primero de un proceso con el que Beirut busca acordar un alto el fuego que posteriormente permita abrir unas negociaciones más detalladas para buscar soluciones a largo plazo a los asuntos pendientes.

Desarme de Hezbolá

Por su parte, la delegación israelí tiene como principal objetivo el desarme de Hezbolá, sin intenciones de aceptar un cese de hostilidades de antemano, por lo que Qassem consideró las conversaciones como una "humillación" y una medida en detrimento del Gobierno y el pueblo libanés.

Mientras tanto, el líder del grupo chií Hezbolá, Naim Qassem, denunció este lunes que las inminentes negociaciones directas entre el Líbano e Israel equivalen a "rendirse", y advirtió al presidente libanés, Joseph Aoun, de que ponerse en contra de su movimiento va en beneficio de Israel.

El alto el fuego en Líbano no forma parte de la tregua de dos semanas acordada entre Estados Unidos e Irán la semana pasada, este punto ha complicado las negociaciones para un acuerdo definitivo.

FUENTE: Con información de EFE