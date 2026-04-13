martes 14  de  abril 2026
MEDIACIÓN

Marco Rubio participa en conversaciones entre Israel y el Líbano

Marco Rubio, secretario de Estado de EEUU, se unirá a la reunión de este martes entre los embajadores de Israel y el Líbano, en Washington

El secretario de Estado Marco Rubio. (AFP)

El secretario de Estado Marco Rubio. (AFP)

SAUL LOEB/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — Como parte de un esfuerzo diplomático, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, será parte de las conversaciones entre los embajadores de Israel, Yechiel Leiter, y el Líbano, Nada Hamaded Moawad, en Washington este martes, de acuerdo con medios locales.

Rubio se unirá a la reunión en la capital estadounidense, de acuerdo con un funcionario del departamento de Estado citado bajo anonimato en un reporte de la cadena ABC.

Lee además
El presidente francés, Emmanuel Macron, durante su discurso en la Asamblea General de la ONU.
GUERRA

Macron solicita a Trump y Pezeshkian alto al fuego "creíble y duradero" que incluya a Líbano
Llamas y humo envolvieron parte del lugar del ataque aéreo israelí contra el Centro de Seguridad del Estado libanés, en la ciudad de Nabatieh, al sur del Líbano, el 10 de abril de 2026
CONFLICTO

Israel dice que desmanteló más de 4,300 objetivos de Hezbolá en el Líbano desde inicio de la guerra

Este martes, se realizará en Estados Unidos un encuentro entre los embajadores del Líbano e Israel, el primero de un proceso con el que Beirut busca acordar un alto el fuego que posteriormente permita abrir unas negociaciones más detalladas para buscar soluciones a largo plazo a los asuntos pendientes.

Desarme de Hezbolá

Por su parte, la delegación israelí tiene como principal objetivo el desarme de Hezbolá, sin intenciones de aceptar un cese de hostilidades de antemano, por lo que Qassem consideró las conversaciones como una "humillación" y una medida en detrimento del Gobierno y el pueblo libanés.

Mientras tanto, el líder del grupo chií Hezbolá, Naim Qassem, denunció este lunes que las inminentes negociaciones directas entre el Líbano e Israel equivalen a "rendirse", y advirtió al presidente libanés, Joseph Aoun, de que ponerse en contra de su movimiento va en beneficio de Israel.

El alto el fuego en Líbano no forma parte de la tregua de dos semanas acordada entre Estados Unidos e Irán la semana pasada, este punto ha complicado las negociaciones para un acuerdo definitivo.

FUENTE: Con información de EFE

Temas
Te puede interesar

Cuarta carta a Marco Rubio: Estrategias del castrismo en Estados Unidos

Ruth, la niña escondida del Holocausto

EEUU afirma que las conversaciones con Irán están en curso; Israel advierte que la campaña "no ha terminado"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen referencial.
NUEVA LEY

Florida incluirá estatus de ciudadanía en licencias de conducir

La candidata presidencial de Perú, Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, sonríe al llegar a la tercera ronda de debates sobre la lucha contra la delincuencia y la corrupción en el Centro de Convenciones de Lima, el 25 de marzo de 2026.
Elecciones

Perú: Fujimori celebra su “victoria” sobre el "enemigo" de izquierda ante un inminente balotaje

El portaviones de la Marina de Estados Unidos USS Gerald R. Ford.
ADVERTENCIA

Trump amenaza con eliminar cualquier buque iraní que burle el bloqueo de EEUU en Ormuz

Kevin Cichowski, candidato a la gobernación de Florida.
SUCESOS

Arrestan a candidato a la gobernación de Florida por agresión agravada contra ancianos

La cantante colombiana Karol G actúa en el escenario de Coachella durante el Festival de Música y Artes de Coachella Valley 2026 en Indio, California, el 12 de abril de 2026. 
MÚSICA

Karol G hace historia y honra a la comunidad latina en Coachella

Te puede interesar

El vicepresidente JD Vance durante una conferencia de prensa en Tel Aviv, Israel, adonde llegó para puntualizar con altos mandos militares de varios países las garantías del alto al fuego en Gaza.
Conflicto bélico

Vicepresidente JD Vance afirma que corresponde a Irán dar el siguiente paso hacia la paz

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Kevin Cichowski, candidato a la gobernación de Florida.
SUCESOS

Arrestan a candidato a la gobernación de Florida por agresión agravada contra ancianos

Entrada a la Plaza San Pedro, en Ciudad del Vaticano. 
Polémica

¿Aumenta la controversia entre Trump y el papa León XIV? El mandatario descarta disculparse

El portaviones de la Marina de Estados Unidos USS Gerald R. Ford.
ADVERTENCIA

Trump amenaza con eliminar cualquier buque iraní que burle el bloqueo de EEUU en Ormuz

Imagen referencial.
NUEVA LEY

Florida incluirá estatus de ciudadanía en licencias de conducir