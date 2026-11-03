martes 3  de  noviembre 2026
TERRORISMO

EEUU investiga financiamiento a Hezbollah con nexos en Latinoamérica, según Fuente Latina

Se investiga las interconexiones de países latinoamericanos con Irán para la comercialización de materias primas y mover los flujos de capital

El petrolero de bandera iraní Fortune atraca en la refinería El Palito después de su llegada a Puerto Cabello en el estado norteño de Carabobo, Venezuela. (AFP)

El petrolero de bandera iraní Fortune atraca en la refinería El Palito después de su llegada a Puerto Cabello en el estado norteño de Carabobo, Venezuela. (AFP)

AFP/Archivo
Por Julián Varela

MIAMI. Estados Unidos investiga diversas redes comerciales en América Latina que sirven de fachada para el financiamiento del grupo terrorista libanés Hezbollah.

De acuerdo con reportes e informes de la organización Fuente Latina,las autoridades estadounidenses indagan los nexos financieros y comerciales opacos que involucran de manera directa a países de la región.

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En la estructura de operaciones comerciales, el intercambio es por materias primas para mover los flujos de capital. Entre las actividades bajo la lupa figuran las exportaciones de carbón vegetal colombiano, además de presuntos esquemas que intercambian petróleo iraní por oro de procedencia venezolana, apunta Fuente Latina.

“Irán es uno de los principales patrocinadores de la organización terrorista Hezbollah y su financiación puede apoyarse en intermediarios y operaciones comerciales que dificultan rastrear el origen y el destino del dinero”, señala el reporte.

En el recuentro se enumeran tres casos:

*En octubre de 2026, fuentes citadas por Reuters, afirmaron que Hezbollah habría recibido 200 millones de dólares de Irán para ayudar a desplazados en Líbano. Washington cuestionó esa información. Estas conexiones financieras también apuntan a América Latina.

*En 2023, Estados Unidos sancionó a personas y empresas vinculadas, según sus investigaciones, con una red que operaba entre Colombia, Venezuela y Líbano. Entre las actividades señaladas figuraban las exportaciones de carbón vegetal. En abril de 2026, Washington anunció nuevas sanciones por un presunto esquema que intercambiaba petróleo iraní por crudo venezolano, con beneficios atribuidos a Hezbollah y a la fuerza Quds Iraní.

*También hay un antecedente aún más grave, el atentado de 1994 contra la AMI en Buenos Aires, en el que asesinaron a 85 personas. El Departamento del Tesoro estadounidense identificó a un integrante del grupo terrorista como uno de los operativos vinculados al atentado.

Estos casos no significan que todas las empresas o redes criminales latinoamericanas estén conectadas con Hezbollah, pero muestran por qué seguir el dinero es clave para investigar la financiación del terrorismo.

Aunque Fuente Latina no lo menciona, otras fuentes señalan que además de los dos países andinos citados está la histórica actividad con la Triple Frontera (Argentina, Brasil y Paraguay).

Además, de las sanciones Estados Unidos utiliza el programa Rewards for Justice mediante el cual ofrece recompensas de hasta 10 millones de dólares por información verídica que permita desmantelar los mecanismos de recaudación de fondos y lavado de dinero de Hezbollah en Latinoamérica.

FUENTE: Con información de Fuente Latina

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