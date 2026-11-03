Poca afluencia marca las primeras horas de votación en Cutler Bay y Homestead

Homestead dispone de 11 centros electorales para atender a los votantes de sus 18 precintos durante los comicios.

Los 11 precintos de Cutler Bay están distribuidos entre nueve centros de votación habilitados para la jornada de este martes.

El movimiento de electores era reducido en Gulfstream Elementary School durante la visita de DIARIO LAS AMÉRICAS, una observación que no constituye un balance definitivo de participación.

Gulfstream Elementary School, ubicado en 20900 SW 97 Ave., funciona este martes como centro de votación del precinto 823 en Cutler Bay.

CUTLER BAY.- El movimiento de votantes era reducido la mañana de este martes en varios centros electorales de Cutler Bay y Homestead visitados por DIARIO LAS AMÉRICAS, durante una jornada en la que los residentes del sur de Miami-Dade deciden su representación en la Legislatura de Florida y, en el caso de Cutler Bay, la renovación de tres cargos municipales.

La poca afluencia correspondió a los momentos en que se realizó el recorrido y no permite anticipar el nivel definitivo de participación. La votación continúa hasta las 7:00 p. m., cuando comenzará el conteo y la divulgación de los primeros resultados no oficiales.

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La jornada presencial llega después de la votación anticipada, que concluyó el domingo 1 de noviembre. Según el reporte no oficial de la Oficina de la Supervisora de Elecciones, con corte de este martes a las 7:50 a. m., Miami-Dade había contabilizado 354.257 sufragios anticipados presenciales y 189.918 boletas devueltas por correo, para un acumulado de 544.175 entre ambas modalidades.

Las cifras corresponden al conjunto del condado y no ofrecen, por sí solas, un balance separado de la participación en Cutler Bay y Homestead.

Cutler Bay vota por un nuevo alcalde, puesto al que aspiran Ricardo De Melo Gomes, Robert “B.J.” Duncan, Suzy Lord y Clint Rodriguez. El actual titular, Tim Meerbott, alcanza el límite de mandatos.

El movimiento de electores era reducido en Gulfstream Elementary School durante la visita de DIARIO LAS AMÉRICAS, una observación que no constituye un balance definitivo de participación. CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA

La elección municipal también incluye los escaños 1 y 3 del Concejo. En el primero compiten Ricky Fernandez, James Richie Hawkins y Mary Ann Mixon; en el segundo, Rene Gomez y Richard Ramirez.

Los tres cargos tienen mandatos de cuatro años y todos los electores del municipio pueden votar por ellos. Aunque los candidatos a concejales deben residir en las áreas que representan, la elección se realiza en toda la localidad.

En el Senado de Florida, Cutler Bay pertenece al distrito 38, cuya contienda reúne a la republicana Alexis María Calatayud, el demócrata Richard Lamondin Jr. y Jeffrey “Doc” Solomon, sin afiliación partidista.

Para la Cámara de Representantes estatal, sus precintos corresponden al distrito 115, donde se enfrentan el republicano Omar Blanco y el demócrata Marcos Reyes.

Homestead, por su parte, forma parte del distrito 40 del Senado. Allí figuran la republicana Ana María Rodríguez, el demócrata José Antonio Stoute y Ramiro Orta, sin afiliación partidista.

En la Cámara estatal, una parte de los electores de Homestead vota en el distrito 117, que enfrenta al republicano Miguel Granda con el demócrata Kevin Chambliss. El contenido de cada boleta depende del domicilio del ciudadano, ya que las fronteras legislativas no siempre coinciden con los límites municipales.

Los legisladores que resulten elegidos participarán en la elaboración de leyes y en la aprobación del presupuesto estatal, con decisiones sobre financiamiento educativo, seguros, infraestructura y servicios públicos.

Para la elección de este martes, los once precintos de Cutler Bay están distribuidos en nueve centros. Los dieciocho de Homestead utilizan once ubicaciones. Algunos establecimientos atienden a más de un precinto.

Centros de votación de Cutler Bay

Los 11 precintos de Cutler Bay están distribuidos entre nueve centros de votación habilitados para la jornada de este martes. CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA

Los electores de los precintos 825 y 836 deben acudir al South Dade Government Center, que sustituye temporalmente a South Dade Regional Library.

Centros de votación de Homestead

Homestead dispone de 11 centros electorales para atender a los votantes de sus 18 precintos durante los comicios. CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA

Los recintos funcionan de 7:00 a. m. a 7:00 p. m. y cada ciudadano debe presentarse en el que tenga asignado. Se requiere una identificación vigente y válida con fotografía y firma; si el documento con foto carece de firma, debe acompañarse de otro aceptado que la incluya.

La Oficina de la Supervisora de Elecciones permite consultar el lugar correspondiente y la boleta personalizada en su portal. El teléfono 305-499-8683 también ofrece orientación.

Quienes estén en fila en su recinto a las 7:00 p. m. podrán votar. Después del cierre comenzará la difusión de resultados no oficiales de Miami-Dade, que se actualizarán conforme se incorporen los reportes y seguirán siendo preliminares hasta su certificación.