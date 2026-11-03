martes 3  de  noviembre 2026
REUNIONES

EEUU plantea a Venezuela reactivar sectores estratégicos para la recuperación del país

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, abordó con el canciller Oliver Blanco la posible reincorporación del país al sistema financiero internacional

El secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent

El secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent

OLIVER CONTRERAS/ AFP
Por Julián Varela

WASHINGTON.- El secretario del Tesoro de EEUU, Soctt Bessent, conversó con el canciller de Venezuela Oliver Blanco sobre la situación en el país y planteó reactivar sectores energéticos y reconectarse con el sistema financiero internacional, con el apoyo de Trump, busca de la recuperación del país.

La reunión realizada en Washington es la primera entre el canciller recién nombrado por la jefa encargada Delcy Rodríguez con Bessent quien felicitó a Blanco por su designación frente a la diplomacia venezolana.

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“Hoy me reuní con el ministro de Asuntos Exteriores venezolano, @OliverBlanco, y lo felicité por su nombramiento. Conversamos sobre la situación en Venezuela y el enfoque de tres fases de la Administración Trump: estabilización, recuperación y transición”, informó el secretario del Tesoro en su cuenta en X.

Recuperación de Venezuela

“Esta Administración está comprometida a apoyar la recuperación económica de Venezuela, revitalizar sectores clave, impulsar la producción energética y reconectar su sector financiero, con el fin de restaurar la confianza, atraer inversiones y sentar las bases para un futuro más próspero”, añadió en su mensaje.

Blanco, por su parte, dijo en su cuenta de X que durante el encuentro abordaron las condiciones para acceder "a los organismos financieros multilaterales y oportunidades de cooperación económica binacional".

Este lunes, el presidente reafirmó su relación con Venezuela y dijo que tiene "control total" sobre el país al haber conseguido "el 50 % del petróleo mundial", según afirmó en entrevistas con el canal de noticias Fox News, realizadas en el contexto de las elecciones de medio término.

EEUU pide libertad de presos políticos

El encuentro se produjo después que Blanco se reunió con el secretario de Estado, Marco Rubio.

El alto funcionario de la diplomacia estadounidense le planteó al canciller la prioridad de las reformas institucionales en el poder Judicial y Electoral, según la ruta propuesta por el Departamento de Estado para la transición, para que se celebren elecciones libres.

También, reiteró que la gestión de Rodríguez ponga en libertad a todos los presos políticos que sería para la Casa Blanca “lo más urgente” incluso que la propia agenda electoral, según informó el periodista David Alandete citando fuentes del Departamento de Estado.

FUENTE: Con información de Scott Bessentt, red X, EFE, Oliver Blanco red X

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