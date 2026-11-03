North Miami: Descalificaciones judiciales dejan sin competencia la elección del alcalde

MIAMI.— Los votantes de North Miami acuden a las urnas este lluvioso martes 3 de noviembre para elegir alcalde y representantes de los distritos 2 y 3 del Concejo, sin embargo, la contienda por la alcaldía quedó sin competencia después de que un juez descalificara al titular, Alix Desulme, por la forma en que pagó sus cuotas de calificación y la oficina de supervisión de elecciones notificara que el único candidato calificado, George E. Duell Morgan, será considerado electo por ley y que los votos en esa contienda no cambiarán el resultado.

Efectivamente, el pasado 20 de octubre, la oficina de la supervisora de elecciones hizo público en el siguiente aviso: “Un candidato en la contienda para el cargo de alcalde de North Miami ha sido descalificado, lo que ha resultado en una contienda sin oposición. Los votos que se emitan en esta contienda no cambiarán el resultado ya que el candidato que queda se considerará “elegido” por ley para esta contienda”.

Por qué fue descalificado Desulme

La jueza del circuito de Miami-Dade Beatrice Butchko Sanchez falló a favor de una demanda presentada por George Morgan, quien impugnó el método de pago de las cuotas de calificación de Alix Desulme. El alcalde pagó con dos cheques de caja emitidos por un banco y sostuvo que los fondos provenían de su cuenta de campaña. La disputa no se centró en el origen del dinero, sino en la forma del pago, ya que la ley estatal exige, como regla general, un cheque debidamente emitido contra la cuenta de campaña del candidato. La jueza concluyó que los cheques presentados por Desulme no cumplían ese requisito.

Desulme, por su parte, intentó después impugnar la candidatura de Morgan, alegando que su pago de calificación habría quedado corto por 80 centavos, y pidió que se convocara otra elección. La jueza Beatrice Butchko Sanchez desestimó esa contrademanda por considerarla tardía; no resolvió el fondo de la acusación sobre los 80 centavos. El 30 de octubre, un tribunal de apelaciones rechazó suspender temporalmente la descalificación de Desulme mientras continúa su apelación.

La lista oficial de la ciudad identifica a Desulme como descalificado y a Morgan como calificado. También registra a Lixon Nelson como descalificado. Así, Morgan es el único candidato calificado para la alcaldía; el aviso electoral del condado indica que se le considera electo por ley.

Morgan, ingeniero y candidato por primera vez a un cargo electivo, ha priorizado en su campaña las infraestructura, el tráfico, inundaciones y la planta de agua de la ciudad, además de la responsabilidad fiscal.

El caso de Hector Medina en el Distrito 2

Medina, aspirante al Concejo por el Distrito 2, fue descalificado también porque firmó personalmente los cheques usados para pagar su cuota de calificación. Su esposa, Alina Medina, figuraba como tesorera de campaña; la ley exige que el pago se haga mediante un cheque de campaña firmado por el tesorero o el tesorero adjunto. El juez Christopher Green concluyó que la ciudad actuó correctamente al descalificarlo, pese a que el municipio había aceptado y cobrado los cheques.

Como las papeletas ya estaban impresas, el nombre de Medina puede aparecer en ellas, pero los funcionarios electorales deben informar que está descalificado y que los votos por él no se cuentan. Los candidatos calificados que siguen en la contienda del Distrito 2 son Brian Jinks y la concejal titular Kassandra Timothe. La lista municipal también registra como descalificada a Laury Vanessa Metayer.

Los otros cargos municipales en la papeleta

En el Distrito 3, la concejal titular Mary Estimé-Irvin compite con Jobans Jules y Carolina Matamoros. Un juez había descalificado a Jules, pero el 30 de octubre otro fallo lo reinstaló; la lista oficial de North Miami lo registra como calificado.

La alcaldía se elige por un período de dos años; los puestos del Concejo corresponden a períodos de cuatro años. La ciudad exige que sus candidatos obtengan más del 50 % de los votos, con una segunda vuelta prevista para el 1 de diciembre cuando sea necesaria. En esta elección municipal, los residentes votan por la alcaldía y por el escaño del distrito del Concejo que les corresponde.

North Miami está ubicada al noreste del condado Miami-Dade, aproximadamente a 10 millas al norte de la ciudad de Miami. Según el censo de 2020, la localidad tiene 60.191 habitantes, aunque desde el ayuntamiento consideran que la comunidad agrupa a más de 64.000 residentes.

A pesar de la lluvia, muchos residentes de North Miami, acuden a las urnas a ejercer su derecho al voto. Antes de esta jornada electoral del martes, en Miami-Dade habían votado el 41% de los votantes registrados durante las elecciones anticipadas o a través del voto por correo.

[email protected]