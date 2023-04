EEUU mantiene regulaciones para menores beneficiados con "parole"

Las razones que argumenta USCIS, es de seguridad para los menores de edad.

En las últimas semanas se ha conocido que menores de edad, cuyos padres residentes en Estados Unidos han solicitado el ingreso de sus hijos a través del programa de "parole humanitario", pero han enfrentado obstáculos a la hora de aplicar o viajar. De acuerdo con el periodista Mario Pentón, algunos menores de edad no han logrado ingresar a Estados Unidos, a otros si les han permitido, pero con orden de deportación.

USCIS dijo que los menores solo pueden viajar con sus padres o tutores legales.

El abogado de inmigración Ismael Labrador dijo, a Pentón, que cuando se presenten obstáculos para el ingreso de los menores aun cuando viajan con uno de sus progenitores o tutor, "hay que mandar un mensaje a USCIS informando que el menor va a viajar con esa persona y que esta persona es la mamá o el papá, que son residentes permanentes o ciudadanos americanos y son los que van a estar acompañándolo a Estados Unidos".

"Me dijeron que, una vez enviada esta información, USCIS va como a resetear la cuenta y va a permitir al menor hacer todos los procedimientos y seguidamente someter toda la información a CBP (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza)", para que den la autorización de viaje, explicó Labrador.

USCIS dijo que los menores solo pueden ingresar a Estados Unidos con sus padres o tutores legales, quienes deben estar preparados para proporcionar la documentación que haga constar su relación con el menor a su llegada a Estados Unidos. Esa medida no ha variado desde que entró en vigor el programa humanitario.

"Los menores de 18 años que no viajan con sus padres o tutores legales no son elegibles para la autorización adelantada de viaje o el permiso de permanencia temporal bajo este proceso. Al llegar un menor que no viaja con su padre/madre o tutor legal a un puerto de entrada de Estados Unidos, podría ser transferido a la custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), como lo exige la ley en virtud de la Ley de Reautorización de Protección de Víctimas de Trata de 2008", subraya las recomendaciones de USCIS.

El parole humanitario permite la permanencia temporal hasta dos años por razones humanitarias urgentes o un beneficio público significativo.

