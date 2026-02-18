miércoles 18  de  febrero 2026
ABANDONO INFANTIL

Madre arrestada tras dejar a sus hijos solos en un servicio de Uber durante horas

El incidente ocurrió la noche del 14 de febrero y según el reporte policial, los niños estaban en buen estado, aunque tenían hambre y sed

Emily Sabogal, de 32 años, identificada como la madre de los dos menores de edad.

OFICINA DEL SHERIFF DEL CONDADO BROWARD
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

SUNRISE. - Una mujer identificada como Emily Sabogal, de 32 años, fue arrestada por la policía de Sunrise luego de que presuntamente dejara a sus dos hijos pequeños dentro de un vehículo de Uber durante aproximadamente dos horas.

De acuerdo con el informe policial, el conductor recogió a Sabogal y a los menores la noche del viernes. Durante el trayecto, la mujer habría tomado el teléfono del conductor para cancelar el viaje, le entregó 10 dólares en efectivo y le pidió que detuviera el auto, asegurándole que regresaría en tres minutos. Sin embargo, se alejó caminando y no volvió.

Tras más de una hora de espera, el chofer logró comunicarse brevemente con ella, quien indicó que regresaría en unos minutos. Al no recibir respuesta posterior y ante la imposibilidad de localizarla, decidió llamar a las autoridades aproximadamente dos horas después de que la cliente abandonara el automóvil.

Agentes que respondieron al llamado encontraron a los menores dentro del carro. Según el reporte, los niños estaban físicamente ilesos, aunque tenían hambre y sed. Los oficiales señalaron que la madre no conocía al taxista y que dejó a sus hijos bajo el cuidado de un desconocido.

Posteriormente, la policía localizó a Sabogal caminando cerca de un establecimiento de McDonald’s, a varios kilómetros del lugar donde permanecían los menores. Según las autoridades, presentaba aliento etílico, dificultad para hablar y declaraciones incoherentes. Además, la investigación determinó que previamente había estado en un restaurante con los puequeños consumiendo bebidas alcohólicas.

Emily Sabogal fue arrestada y enfrenta cargos por negligencia infantil sin causar daños graves y abandono de menores. Durante su comparecencia judicial, un juez fijó una fianza de 1.500 dólares por cada cargo, monto que fue pagado, quedando en libertad mientras continúa el proceso.

Tras el incidente, los niños fueron entregados a un familiar cercano, según confirmaron los funiconarios publicos. El caso también fue notificado al Departamento de Niños y Familias de Florida (DCF), que evaluará la situación y determinará cualquier acción adicional relacionada con la custodia y el bienestar de los mismos.

De acuerdo con otros medios de prensa que reportaron el acontecimiento, el padre de los menores manifestó su profunda preocupación por la seguridad y el bienestar de sus hijos y aseguró que lo ocurrido no sería un hecho aislado. Ante la situación, adelantó que iniciará acciones legales con el objetivo de solicitar la custodia completa de los niños ante los tribunales correspondientes.

