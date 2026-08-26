EEUU: Meta acuerda pagar astronómica cifra por demanda de adicción en menores

SAN FRANCISCO .- Meta llegó a un histórico acuerdo con varios estados de Estados Unidos a los que pagará 16.700 millones de dólares para poner fin a un juicio en el que se le acusa de favorecer la adicción de los menores a Instagram y Facebook.

Meta fue acusado de diseñar deliberadamente sus plataformas para captar a los usuarios jóvenes, de engañar al público sobre los riesgos y de recopilar de forma ilegal datos de niños menores de 13 años.

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El gigante que agrupa a Facebook e Instagram acordó, en el marco de este arreglo, hacer cambios con limitaciones para el acceso de los jóvenes a sus productos, según un documento conocido este miércoles que debe ser validado por un juez federal de Oakland (California).

"Meta aceptó hacer transformaciones que disminuirán el riesgo de causar daño de sus plataformas, y lo hará en unos meses", declaró el fiscal general de California, Rob Bonta, en un comunicado.

Según Bonta, el resultado será un "cambio real, transparencia verdadera, y protecciones seguras para los niños".

Decisiones ante las métricas

Meta, con más de 3.000 millones de usuarios en todo el mundo, enfrenta acusaciones de una coalición de 29 estados de que diseñó sus productos para fomentar la adicción de los adolescentes y recolectar sus datos, al tiempo que oculta la verdad al público.

Los estados aseguran que Meta violó leyes federales y estatales, aunque los cargos exactos varían de un estado al otro.

Los estados aspiraban unos 200.000 millones de dólares, además de exigir que la empresa modifique sus productos. Pero el acuerdo fue por un monto mucho menor.

California, Colorado, Nueva Jersey y Kentucky encabezan la acusación contra Meta en un tribunal de Oakland, ciudad vecina de San Francisco.

Varios fiscales generales anunciaron la noche del martes que sostendrían conferencias de prensa el miércoles sobre la protección de los consumidores y asuntos de tecnología.

Nevada, que no participa del juicio en California, dijo que el miércoles anunciaría un "arreglo" con "una importante empresa tecnológica".

Representantes de Meta y del fiscal general de California, Rob Bonta, inicialmente no respondieron a las solicitudes de comentario sobre el caso.

Adam Mosseri, director de Instagram, admitió el martes en el juicio que promovió las recién lanzadas herramientas de seguridad para adolescentes sin revelar que prácticamente no se usaban.

Otros testigos indicaron que Meta sabía que estas herramientas no eran efectivas y que incluso estaban "diseñadas para fracasar".

Mark Zuckerberg, fundador y director ejecutivo de Meta, deberá declarar en algún momento en el juicio.

Casos similares contra Meta

El pasado 7 de agosto, un juez de Nuevo México, suroeste de Estados Unidos, ordenó a Meta pagar 567 millones de dólares tras la demanda que interpuso el estado contra el gigante de las redes sociales por causar "molestia pública" y perjudicar a los menores.

La casa matriz de Facebook, WhatsApp e Instagram ya había sido condenada en marzo a pagar 375 millones de dólares en indemnizaciones a Nuevo México, después de que un jurado determinara que expuso a los niños frente a depredadores en sus plataformas, entre otros daños.

"Estamos en desacuerdo con el fallo y vamos a apelar", señaló Meta, una respuesta reiterada en cada una de las acusaciones.

Problema sin resolver, Meta hace silencio

Adicción en el uso. Violación de intimidad. Usuarios menore sde edad sin protección alguna. Un sin fin de problemas que han sido denunciados a diferentes niveles tanto privado como público, pero siguen ocurriendo sin que se vea un cambio radical en la gestión de la Casa Matriz.

En la acción penal de 29 estados, se conoció que Meta se negó a activar por defecto la función 'Tomar un descanso' para adolescentes disponible en Instagram debido al temor a perjudicar las "métricas claves" de la aplicación en tiempo de uso y retención de audiencia. Esta afirmación la hizo un científico de datos que trabajó en la compañía años atrás.

En el juicio contra una coalición de estados estadounidenses que acusan a Meta de manipular deliberadamente el diseño de Facebook e Instagram para generar adicción en los menores, George Volichenko, excientífico de datos de la tecnológica, ofreció importantes detalles sobre la falta de gestión ante tales acusaciones.

De hecho, Volichenko, que trabajó en el equipo de Bienestar Mental de Instagram desde abril de 2022 a febrero de 2023, testificó que al ser una función opcional, apenas el 0,165 por ciento de los adolescentes llegó a activarla, una cifra que una revisión posterior elevó al 0,2 por ciento, según Bloomberg.

Unos datos que contrastan con las declaraciones de 2021 --cuando se introdujo la función-- del director de Instagram, Adam Mosseri, que afirmó en el blog de la compañía que más del 90 por ciento de los jóvenes dejaban esta función activa una vez que la habían configurado. La realidad era que casi ningún adolescente la activaba en primer lugar.

Las declaraciones del ex científico de datos no solo se quedan aquí, sino que al advertir sobre el poco nivel de adopción de 'Tomar un descanso', sus superiores le respondieron que no se preocupara y que la existencia del equipo de Seguridad Metal era principalmente para proteger a la compañía frente a futuras demandas judiciales.

La defensa de Meta, ante las declaraciones de Volichenko, que también afirmó que era normal marcar documentos delicados con el sello de "privilegio abogado-cliente" para que el público o la justicia no pudiera acceder a ellos, argumentó que incluso siendo un porcentaje pequeño, el 0,2 por ciento representa a cientos de miles de adolescentes.

FUENTE: Con información de AFP/Europa Press