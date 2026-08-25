EEUU emite alerta en ciudad fronteriza con México ante amenazas del narcotráfico

Soldados del ejercito inspeccionan vehiculos en Acapulco, estado de Guerrero, suroeste de Mexico, el 16 de enero de 2006, en el marco del operativo conjunto "Guerrero" para combatir el narcotrafico y la delincuencia organizada. AFP PHOTO/Cecilia DEL OLMO (Photo by CECILIA DEL OLMO / AFP)

MEXICO.- La ciudad fronteriza de Mexicali quedó este martes bajo una alerta de seguridad emitida por Estados Unidos debido a una amenaza potencial, mientras las autoridades mexicanas aseguraron que no han detectado elementos que confirmen un riesgo específico o inminente para la población.

La advertencia fue difundida por el consulado de Estados Unidos en Tijuana después de un reciente operativo de fuerzas federales mexicanas, realizado con colaboración estadounidense, contra una banda local vinculada al Cártel de Sinaloa. En esa acción fueron decomisados 120 kilos de fentanilo.

Security Alert: August 25 Threat in Mexicali



Location: Mexicali, Baja California



Event: Due to threat information, U.S. government activities in, and travel to, Mexicali have been suspended on August 25. We are alerting U.S. citizens of this potential threat.



Actions to Take:… pic.twitter.com/OaWyCTssvZ — U.S. Consulate Tijuana (@ConsuladoUSATJ) August 25, 2026

EEUU alerta a sus ciudadanos

El consulado estadounidense anunció inicialmente en la red social X la suspensión de todas sus actividades en Mexicali, capital de Baja California, y pidió a los ciudadanos estadounidenses tomar precauciones.

“Estamos alertando a los ciudadanos de Estados Unidos sobre esta amenaza potencial”, señaló la representación diplomática.

La alerta se produjo luego del operativo contra la organización criminal, aunque el gobierno mexicano sostuvo que no existían elementos que permitieran confirmar una amenaza concreta.

La Secretaría de Seguridad de México afirmó horas después que las autoridades nacionales “no han identificado elementos que confirmen un riesgo específico o inminente para la población”.

Regarding the security alert issued by the U.S. Consulate General in Tijuana concerning a potential threat in Mexicali, Baja California, the Security Cabinet reports that Mexican authorities have not identified any evidence confirming a specific or imminent risk to the public.… https://t.co/EFKAOiV518 — Embassy of Mexico in the U.S. (@EmbamexEUA) August 25, 2026

Sheinbaum habla de una amenaza no confirmada

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, explicó durante su conferencia de prensa diaria que Estados Unidos había advertido sobre la posible presencia o actuación de un grupo delictivo en la zona.

Según la mandataria, la alerta estadounidense se basó en información obtenida por sus propias agencias de seguridad. Según Sheinbaum, cuyo gobierno enfrenta críticas por su política blanda con el narcotráfico, la posible amenaza no estaba confirmada.

Por su parte, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, informó que fueron reforzadas las medidas de seguridad en el estado, con mayor patrullaje y vigilancia.

@MarinadelPilar refuerza seguridad en Mexicali tras alerta de EU



La gobernadora Marina del Pilar Ávila informó que se mantienen y reforzaron los operativos de seguridad en Mexicali, luego de que Estados Unidos emitiera una alerta por una “amenaza potencial” en Baja… pic.twitter.com/l546ISVnCQ — SDP Noticias (@sdpnoticias) August 25, 2026

Una zona estratégica para el narcotráfico

Baja California figura entre los cinco estados más violentos de México debido, entre otros factores, a la presencia de organizaciones vinculadas al tráfico de drogas, de acuerdo con cifras oficiales.

Mexicali y Tijuana, ambas ciudades fronterizas, tienen además una importancia estratégica para el tránsito de estupefacientes hacia Estados Unidos.

El decomiso de los 120 kilos de fentanilo se realizó con colaboración de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA). Su director, Terrance Cole, destacó la cooperación con el secretario mexicano de Seguridad, Omar García Harfuch.

La operación se produce en un contexto de cooperación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad, aunque el gobierno de Sheinbaum sostiene que esta relación no debe implicar injerencia extranjera y que el respaldo estadounidense debe limitarse al intercambio de información.

Canadá se suma a la alerta de EEUU por seguridad

Canadá se sumó a la advertencia de seguridad de Estados Unidos sobre Mexicali y recomendó a sus ciudadanos evitar acercarse a edificios gubernamentales y buscar refugio en caso de algún incidente, mientras México insistió en que no ha identificado una amenaza específica o inminente en la ciudad fronteriza.

La Embajada de Canadá en México difundió -en su cuenta oficial de X- una actualización de seguridad en la que retomó la alerta emitida por la representación estadounidense y remitió a sus connacionales al portal oficial de viajes del Gobierno canadiense para consultar más detalles y recomendaciones.

“El 24 de agosto, la Embajada de EEUU en México emitió una alerta de seguridad para Mexicali. Si te encuentras allí, evita los edificios gubernamentales y busca refugio en caso de que ocurra algún incidente”, señaló la delegación estadounidense.

FUENTE: Con información de AFP/EXPRESO/EFE