EEUU sanciona a 15 personas y empresas de una red del narcotráfico señalada de operar desde Ecuador

El Departamento del Tesoro difundió información sobre el esquema usado por la red del narcotráfico de Ecuador que fue sancionada el 20 de agosto de 2026

QUITO.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este jueves a una red de narcotráfico con base en Ecuador, a la que vincula con el envío mensual de miles de kilogramos de cocaína desde Sudamérica hacia México, con destino al mercado estadounidense.

La medida de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) recae sobre 15 personas y entidades radicadas en Ecuador. Según el Gobierno del presidente Donald Trump, los miembros de esta red tienen relación con Los Choneros y Los Lobos, grupos que fueron designados como organizaciones terroristas extranjeras por EEUU en septiembre de 2025.

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De acuerdo con la información de EEUU, las embarcaciones pesqueras cargan y ocultan cocaína en pequeñas lanchas de gran velocidad, conocidas como "go-fast vessels".

Según el reporte oficial, cuando la droga llegaba a México, los cargamentos eran introducidos mediante el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Dentro de las personas sancionadas por la OFAC se encuentran Alfonso Mero Mero, Roberth Alfonso Mero Arcentales, Edwar Alexis Mero Arcentales; Jimmy Leonidas Alarcón Holguín; Byron Aldino Mero Bermello, Julio Javier Mero Franco; Milton Edixon Martínez Mendoza y Jhonny Francisco Vera Laz.

Asimismo, las empresas señaladas dentro de la red del narcotráfico ecuatoriano Arcasdenoe S.A., Alho Fish S.A., Globaldistrial S.A.S., JAH-HMH S.A.S., Negocios Jimar S.A.S., Proyectos Neyzoa S.A.S. y Soisamar S.A.S.

También fueron bloqueados 10 buques pesqueros ecuatorianos por presunta participación en el traslado de miles de kilogramos de cocaína desde Sudamérica hacia México y luego a Estados Unidos.

Estrategias contra narcos

Las sanciones se enmarcan dentro de la estrategia de la Administración de Trump contra las organizaciones que abastecen de cocaína al mercado de Estados Unidos. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, es aliado del mandatario republicano en esta lucha contra el narcotráfico y forma parte de la alianza Escudo de Las Américas creada por Trump este año.

En junio pasado, Noboa se reunió en Nueva York con la enviada especial para el Escudo de las Américas, Kristi Noem, para fortalecer la cooperación bilateral en materia de seguridad y combatir el crimen organizado.

El gobierno de Noboa fijó las reglas para el ingreso, registro y permanencia temporal de militares estadounidenses, empleados civiles del Departamento de Defensa y contratistas de Estados Unidos en Ecuador: se permite una estancia máxima de 180 días no renovables y múltiples entradas al país durante un año.

El ministro de Defensa del Ecuador, Gian Carlo Loffredo, anunció este jueves la llegada de dos barcos de guerra y tres helicópteros Black Hawk de EEUU para controlar puntos marítimos y ciudades costeras, entre ellas Manta.

"Vamos a aumentar por tres nuestras capacidades de interdicción en la zona marítima", dijo el ministro en un video compartido en redes sociales.

El gobernador de la provincia de Esmeraldas, Juan Jaramillo, sostuvo que Estados Unidos realiza operaciones militares contra el narcotráfico en el norte de Ecuador, cerca a la frontera con Colombia.

"Estamos con el séptimo grupo del ejército de los Estados Unidos (...) estamos trabajando en conjunto en la lucha contra el narcoterrorismo", dijo Jaramillo.

La provincia de Esmeraldas está azotada por asesinatos, secuestros y extorsiones de cuenta de grupos del narcotráfico, que emplean los puertos del Pacífico para exportar droga hacia Estados Unidos y Europa. En diciembre de 2025, las Fuerzas Armadas de Ecuador, en operación coordinada con la Guardia Costera de Estados Unidos, detuvieron en altamar a siete ecuatorianos e incautaron 4,6 toneladas de droga.

FUENTE: Con información de AFP/Primicias/El Comercio/Departamento del Tesoro