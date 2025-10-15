EEUU niega entrada al país a seis extranjeros por "comentarios despectivos" sobre Charlie Kirk

WASHINGTON.- El Departamento de Estado indicó en un comunicado que los seis extranjeros tienen nacionalidad alemana, mexicana, argentina, sudafricana, brasileña y paraguaya, y ha matizado que la decisión fue adoptada tras revisar sus publicaciones en redes sociales, en las que criticaban a Kirk, ahora condecorado por la Administración de Donald Trump.

"Un ciudadano alemán celebró la muerte de Kirk y trató de justificar su asesinato, diciendo que cuando los fascistas mueren, los demócratas no se quejan", afirma el Departamento de Estado, que confirmó que su visa fue revocada.

En este sentido, las autoridades aseguraron que Estados Unidos "carece de obligación de acoger a ciudadanos extranjeros que desean la muerte un estadounidense" y han asegurado que seguirán identificando a todos aquellos que "celebren el asesinato atroz" de Kirk, que murió de un disparo y era acusado por sus detractores de ser racista, homófobo, sexista y tránsfobo.

No obstante, era un gran seguidor de Trump, que ha alabado su trabajo y ha acusado a la "izquierda radical" de estar detrás del ataque.

FUENTE: Con información de Europa Press