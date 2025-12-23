martes 23  de  diciembre 2025
Unión Europea

EEUU niega visa a excomisario de la UE por "censura global" a través de regulaciones tecnológicas

"Estos activistas radicales y oenegés instrumentalizadas han impulsado medidas de censura por parte de estados extranjeros, en cada caso dirigidas contra compañías y representantes estadounidenses", dijo el Departamento de Estado

El excomisario europeo del Mercado Interior, Thierry Breton.

El excomisario europeo del Mercado Interior, Thierry Breton.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El Departamento de Estado de Estados Unidos informó el martes que negará la visa a un excomisario de la Unión Europea y a otros cuatro europeos, acusados de intentar "coaccionar" a plataformas de redes sociales estadounidenses para que censuren puntos de vista.

"Estos activistas radicales y oenegés instrumentalizadas han impulsado medidas de censura por parte de estados extranjeros, en cada caso dirigidas contra compañías y representantes estadounidenses", dijo el Departamento de Estado en un comunicado en el que anunció las sanciones.

Lee además
Rescatistas ucranianos realizan labores de búsqueda y rescate en un edificio residencial gravemente dañado tras el ataque con misiles rusos en Kiev el 17 de junio de 2025, en medio de la invasión rusa de Ucrania. 
¿Continuará la guerra?

Rusia cree que la participación de los europeos en negociaciones sobre Ucrania "no augura nada bueno"
El presidente del Gobierno de España, el socialista, Pedro Sánchez, habla con la prensa al llegar para asistir a la reunión del Consejo Europeo en Bruselas el 18 de diciembre de 2025.
Elecciones

Líder de la derecha afirma que el cambio de Gobierno en España "está en marcha" tras derrota socialista

La medida apunta contra Thierry Breton, excomisiario europeo de Mercado Interior y quien lideró la regulación digital en Europa.

Breton chocó con magnates tecnológicos, como Elon Musk, por hacer cumplir las normas impuestas por la Unión Europea para censurar voces.

La "mente maestra"

El Departamento de Estado describió a Breton como "la mente maestra" detrás de la Ley de Servicios Digitales (DSA, en inglés), una legislación que impuso medidas de moderación de contenido y normas de protección de datos a las principales redes sociales.

Conservadores estadounidenses han calificado la DSA como un arma de censura en contra del pensamiento de derecha en Europa, una acusación que la UE niega con vehemencia.

"¿Sopla de nuevo un viento de macartismo?", preguntó Breton en su cuenta en X, en referencia a la caza de brujas anticomunista promovida por el senador estadounidense Joseph McCarthy en la década de 1950.

"Un recordatorio: 90% del Parlamento Europeo, elegido democráticamente, y 27 Estados miembros aprobaron por unanimidad la DSA", agregó. A "nuestros amigos estadounidenses: la censura no está donde piensan".

Los otros cuatro "censuradores"

La visa también le será negada a Imran Ahmed, fundador del Centro para la Lucha contra el Odio Digital (CCDH, en inglés), que cayó en la mira de Musk luego de su adquisición de Twitter, renombrado como X.

Anna-Lena von Hodenberg y Josephine Ballon, de la alemana HateAid, también son objeto de la prohibición. El Departamento de Estado aseguró que la organización sin ánimo de lucro tiene la función de "reforzar" la DSA.

Clare Melford, quien dirige la organización Global Disinformation Index (GDI), será la cuarta persona a la que Estados Unidos negará el visado.

FUENTE: Con informaciòn de AFP

Temas
Te puede interesar

El precio del oro supera por primera vez los 4.500 dólares por onza

Llegada de "peligrosa" tormenta de Navidad pone a California bajo advertencias de evacuación

EEUU modifica el proceso para visas de trabajo H-1B ¿Quiénes tendrán prioridad?

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La nobel María Corina Machado.
RECONOCIMIENTO

Doral inmortalizará a la nobel María Corina Machado con avenida frente al Comando Sur

Clientes adquieren electrodomésticos en una tienda en Houston, Texas.
INFORME

La economía de EEUU registra un fuerte crecimiento en el tercer trimestre

Vuelo con migrantes deportados.
INMIGRACIÓN

EEUU triplica incentivo para inmigrantes indocumentados que opten por la autodeportación; $3,000 recibirán

Mario Martínez, de 40 años, es el presunto sospechoso en este caso.
TRAS LAS REJAS

Exempleado de Bank of America enfrenta cargos por explotar a residente vulnerable en Miami

Nicolás Maduro, gobernante autoritario de Venezuela, en la mira de EEUU, 
CONFLICTO

Consejo de Seguridad de la ONU se reúne de urgencia para tratar la situación en Venezuela

Te puede interesar

Un pasajero en el aeropuerto con su pasaporte y boleto en mano.
MIGRACIÓN

EEUU modifica el proceso para visas de trabajo H-1B ¿Quiénes tendrán prioridad?

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Las grandes cadenas de tiendas y centro comerciales anuncian cierres y horarios especiales en Nochebuena y Navidad.
IMPORTANTE

¡No se quede fuera! Conozca qué abre y qué cierra en Navidad y Nochebuena en el sur de Florida

Mario Martínez, de 40 años, es el presunto sospechoso en este caso.
TRAS LAS REJAS

Exempleado de Bank of America enfrenta cargos por explotar a residente vulnerable en Miami

Momento en el que se ve al sujeto vandalizando la menorá.
SUCESO

Violento acto contra menorá genera conmoción en Miami-Dade durante Hanukkah

Una tienda Publix en Miami-Dade.
PRESTE ATENCIÓN

Navidad en Florida: Publix y grandes minoristas cierran este jueves