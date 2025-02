EEUU no cree "realista" la adhesión de Ucrania a la OTAN ni la vuelta a las fronteras de 2014

Hegseth explicó que las garantías de seguridad para Ucrania deben estar respaldadas "por tropas europeas y no europeas", pero no así estadounidenses. Con todo, esta misión de fuerzas de paz no debe estar sujeta al Artículo 5 de la OTAN, el que establece que un ataque a un aliado compromete al resto de la organización. Ucrania no es miembro de la alianza militar.

"Objetivo poco realista"

A su vez, sugirió a Ucrania que descarte recuperar las fronteras de antes de 2014. "Es un objetivo poco realista", que "sólo prolongará la guerra y causará más sufrimiento", dijo, al mismo tiempo que defendió que las sanciones y la bajada de precios de la energía atraerá a Rusia a la mesa de negociación.

Una vez más, la Administración Trump ha instado a los aliados europeos a dedicar aún más esfuerzos y financiación a la defensa del continente y como parte de esto, han de ser quienes aporten de manera "abrumadora" las próximas entregas de armamento y ayuda militar a Ucrania.

Hegseth señaló que los países europeos tienen que ser "sinceros" con sus ciudadanos "sobre la amenaza a la que se enfrenta Europa" y hacerles ver que sólo puede ser combatida de manera eficaz si gastan, tal y como exige el presidente Trump, el 5 por ciento de su Producto Interior Bruto (PIB) en defensa.

Estas declaraciones llegan solo unas horas después de que el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, redobló la presión para que los aliados europeos eleven el nivel de gasto, insistiendo en que todos los miembros de la organización lleguen al 2 por ciento antes de verano y cumplan "más pronto que tarde" con el nuevo listón que se situará por encima del 3 por ciento del PIB.

EEUU tiene sus propias amenazas

El jefe del Pentágono explicó que Estados Unidos no puede poner el foco en la seguridad de Europa porque tiene que hacer frente a sus propias amenazas a su seguridad, como la situación de sus fronteras o la que supone un "competidor de la talla de la China comunista".

"Estados Unidos está dando prioridad a la disuasión de la guerra con China en el Pacífico (...) La disuasión no puede fracasar por el bien de todos. Mientras Estados Unidos prioriza su atención a estas amenazas, los aliados europeos deben liderarlas desde el frente", subrayó.

Hegseth destacó, no obstante, que algunos países han comenzado a ver estas amenazas de las que habla la Administración Trump, y han tomado medidas, como Suecia, que anunció el mayor paquete de ayuda militar de su historia, o Polonia, que ya gasta el 5 por ciento del PIB en defensa.

"Estos son los primeros pasos. Aún queda mucho por hacer", dijo el secretario de Defensa de Trump, reclamando al resto a que aceleren sus compromisos y "vuelvan a comprometerse no sólo con las necesidades inmediatas de seguridad de Ucrania, sino también con los objetivos a largo plazo de Europa".

Si bien destacó que Washington sigue comprometido con la OTAN, la Alianza no perdurará en el futuro si los socios europeos no asumen la responsabilidad de la seguridad del continente. "Estados Unidos ya no tolerará una relación desequilibrada que fomente la dependencia", advirtió.

