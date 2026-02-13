viernes 13  de  febrero 2026
Jefe de gobierno alemán insta a "reparar" la relación de Europa con Estados Unidos

"Ser parte de la OTAN no es solo la ventaja competitiva de Europa. También es la ventaja competitiva de EEUU", dijo el canciller alemán, Friedrich Merz

El canciller alemán, Friedrich Merz

Europa Press/Contacto/Ulrich Stamm
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MÚNICH. - El canciller alemán, Friedrich Merz, llamó este viernes 13 de febrero, a reparar la relación entre Estados Unidos y Europa, en un mensaje en inglés dirigido a Washington durante la Conferencia de Seguridad de Múnich.

"En la era de la rivalidad entre grandes potencias, ni siquiera Estados Unidos será lo suficientemente poderoso como para ir por su cuenta", dijo Merz cambiando su discurso al inglés para dirigirse directamente a Washington.

El canciller alemán, Friedrich Merz recibe con honores militares al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en la Cancillería de Berlín, Alemania, este miércoles.
Alemania ayudará a Ucrania a fabricar misiles de largo alcance, dice canciller Merz
El presidente Donald Trump habla con periodistas.
Trump viaja a Davos en medio de la tensión entre EEUU y Europa por Groenlandia

Merz habló en la jornada inaugural de la conferencia que reúne a unos sesenta líderes mundiales para abordar temas de seguridad, antes de la intervención del jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, el sábado.

El representante alemán también dijo: "Queridos amigos, ser parte de la OTAN no es solo la ventaja competitiva de Europa. También es la ventaja competitiva de Estados Unidos. Así que reparemos y revitalicemos juntos la confianza transatlántica. Nosotros, los europeos, estamos haciendo nuestra parte".

Además, el canciller Merz también se refirió a lo que calificó de "incómoda verdad" para referirse a una "brecha" entre Estados Unidos y Europa, impulsada por las guerras culturales del movimiento MAGA del presidente estadounidense Donald Trump.

MAGA es el acrónimo en inglés del lema trumpista: "Haz que Estados Unidos vuelva a ser grande otra vez".

"Permítanme comenzar con la incómoda verdad: se ha abierto una brecha, una profunda división entre Europa y Estados Unidos", afirmó Merz.

"El vicepresidente (de EEUU) JD Vance dijo esto hace un año aquí en Múnich. Tenía razón en su descripción", agregó en referencia a un discurso de 2025 en el que Vance acusó a Europa de reprimir la libertad de expresión y otros derechos democráticos.

Conversaciones con Francia

En otro aspecto de su mensaje, Merz indicó que ha "abierto conversaciones confidenciales con el presidente francés (Emmanuel Macron) sobre el asunto de la disuasión nuclear europea".

La posibilidad de extender la disuasión nuclear francesa a otros países europeos se ha reforzado en los últimos meses, ante el temor de que en el futuro el continente no pueda contar más con el paraguas de protección de Estados Unidos.

Emmanuel Macron, cuyo país posee la bomba atómica, al igual que el Reino Unido, pronunciará un discurso en las próximas semanas sobre la doctrina de la disuasión nuclear francesa.

FUENTE: Con información de AFP

