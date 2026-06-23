martes 23  de  junio 2026
MEDIDAS

EEUU sanciona a 5 entidades cubanas, 3 vinculadas a Gaesa, y a una familiar de los Castro

Las entidades sancionadas son dos instituciones financieras que según el secretario de Estado, Marco Rubio, "se dedican a mover dinero en nombre del régimen"

Fachada de la sede del Grupo de Administración Empresarial S A (GAESA)

Fachada de la sede del Grupo de Administración Empresarial S A (GAESA)

EFE

WASHINGTON.- Estados Unidos sancionó este martes a cinco entidades estatales cubanas, tres de ellas vinculadas al conglomerado militar empresarial Gaesa y dos relacionadas con minería y metalúrgica, además de señalar a la esposa de uno de los hijos del expresidente Raúl Castro.

"Hoy, el Departamento de Estado designa a cinco entidades y a una persona para impulsar los esfuerzos integrales de la Administración Trump destinados a poner fin a las actividades malignas del régimen cubano, tanto en Cuba como en todo nuestro hemisferio", indica el Gobierno estadounidense en un comunicado.

Lee además
Mendigo en Cuba. 
INFORME

GAESA acusada ante la ONU de agravar crisis alimentaria en Cuba
Fachada de la sede del Grupo de Administración Empresarial S A (GAESA)
CUBA

Sanciones de Estados Unidos golpean a GAESA donde más le duele: en sus cuentas bancarias

Las entidades sancionadas y vinculadas a Gaesa son Rafin y Banco Financiero Internacional (BFI) dos instituciones financieras que según el secretario de Estado, Marco Rubio, "se dedican a mover dinero en nombre del régimen", y Almacenes Universales, entidad logística que incluye actividades portuarias.

Las restantes son la Empresa Siderúrgica José Martí, la mayor productora de acero bruto de Cuba que fue modernizada recientemente con fondos rusos, y GeoMinera, una compañía estatal que gestiona activos de minerales metálicos no niquelíferos con inversión de la australiana Antilles Gold y otras entidades extranjeras.

Además, Washington sancionó a Annalie Lilliam Rueda Cardero, esposa de Alejandro Castro Espín, exjefe de los servicios de inteligencia cubanos e hijo de Raúl Castro, este último acusado en EEUU por el derribo de avionetas del exilio cubanoestadounidense en 1996.

Estas nuevas acciones se unen a las sanciones contra el actual dictador cubano, Miguel Díaz-Canel, y al propio Castro Espín, en medio de la escalada de tensiones de Washington sobre La Habana en busca de cambios económicos y políticos.

"La situación en Cuba se está deteriorando mientras el régimen comunista corrupto, brutal y antiestadounidense de la isla continúa priorizando su control total sobre la libertad, las oportunidades y el bienestar básico del pueblo cubano", escribió Rubio en X.

El jefe de la diplomacia estadounidense insistió en que Gaesa "ha servido persistentemente como el principal vector para que las élites del régimen roben los escasos recursos de la isla, desviándolos hacia la represión, la subversión antiestadounidense y el espionaje".

"Cualquier persona que proporcione servicios a estos actores sancionados corre el riesgo de ser sancionada. Los bancos extranjeros y otras empresas que proporcionen servicios a estas entidades deben congelar esas actividades de inmediato", advirtió Rubio, de origen cubano.

FUENTE: Con información de AFP

Te puede interesar

Cuba: Para sanear la economía durante una transición, ¿Por qué GAESA debe ser eliminada?

El dólar se fortalece y el euro cae a su peor nivel en 11 meses

Estrecho de Ormuz tuvo el lunes el mayor tráfico marítimo desde el inicio de la guerra

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Alina Rosales Aguirreurreta, detenida desde el 25 de mayo de 2026.
INMIGRACIÓN

ICE confirma violación de estatus migratorio en caso de hija del exgeneral Ulises Rosales del Toro

La jueza Marisa Tinkler Méndez y el empresario George Pino.
FALLO ABSOLUTORIO

Jurado de Miami-Dade declara no culpable a George Pino por accidente náutico

El candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella, del movimiento político Defensores de la Patria, habla durante una entrevista con AFP en Bogotá el 11 de febrero de 2026.
CASA BLANCA

Trump: Espero "con ganas" trabajar con el nuevo presidente de Colombia

El presidente argentino Javier Milei y el presidente de El Salvador, Nayib Armando Bukele, señalan desde un balcón durante la visita de Bukele a la casa de gobierno en Buenos Aires, Argentina, el lunes 30 de septiembre de 2024.
ANáLISIS

La estabilidad de América Latina es vital para Estados Unidos

Juan González, de 18 años durante la primera audiencia este lunes.
ASESINATO

Comparece en corte joven de 18 años arrestado por el presunto asesinato de su padrastro

Te puede interesar

Buques anclados en el Estrecho de Ormuz, frente a Bandar Abbas, en el sur de Irán.  
MEDIO ORIENTE

Estrecho de Ormuz tuvo el lunes el mayor tráfico marítimo desde el inicio de la guerra

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Cristiano Ronaldo, delantero número 07 de Portugal, celebra tras marcar el primer gol de su equipo durante el partido de fútbol del Grupo K del Mundial 2026 entre Portugal y Uzbekistán en el Estadio de Houston
FÚTBOL

Cristiano Ronaldo, el primero en la historia en marcar en seis Mundiales

Ala noreste de Champlain Towers South el día del colapso. 
ORIGEN DE LA TRAGEDIA

Revelan causa del fatídico colapso de Champlain Towers South donde murieron 98 personas en 2021

Vista parcial de Miami-Dade, con edificios de condominios.
SPECIAL ASSESSMENT

Miami-Dade: A punto de expirar ayuda de $50 mil para dueños de condominios afectados por cuotas especiales

Fachada de la sede del Grupo de Administración Empresarial S A (GAESA)
MEDIDAS

EEUU sanciona a 5 entidades cubanas, 3 vinculadas a Gaesa, y a una familiar de los Castro