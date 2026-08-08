A Anthony Fauci, exresponsable de la lucha anticovid, lo cerca la justicia

MIAMI.- El pasado 29 de julio, Anthony Fauci , exdirector del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas (NIAID) durante la pandemia, se acogió a la Quinta Enmienda y se negó a prestar declaración durante una audiencia en el Senado de los Estados Unidos.

Fauci, de 85 años, fue citado luego de que el senador republicano Rand Paul, presidente de la comisión del Senado sobre Seguridad Nacional, hizo público sus diarios: un documento que contiene más de 1. 000 páginas de anotaciones del epidemiólogo entre 2019 y 2022.

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"La única razón por la que me está llamando ante este Comité es conseguir que yo diga algo, lo que sea, que pueda respaldar sus reiteradas promesas públicas de que yo termine, en sus palabras, entre comillas, 'entre rejas'", argumentó Fauci en referencia a Paul.

El epidemiólogo, perdonado preventivamente por el presidente demócrata Joe Biden antes de abandonar el cargo en 2025, invocó un centenar de veces su derecho constitucional a no responder.

En su declaración inicial, tildó a la audiencia como un ataque a su reputación. Los demócratas denunciaron una "caza de brujas".

Por su parte, Rand Paul insistió en que el origen de la pandemia estuvo en un laboratorio en China, y fue encubierto. De acuerdo con cifras oficiales, el COVID-19 causó más de un millón de muertos en Estados Unidos.

Al finalizar la audiencia, Paul sostuvo que era "asunto de los tribunales" decidir si Anthony Fauci podría ser perseguido judicialmente. Señaló que impulsará una votación en el Comité para declarar a Fauci en desacato al Congreso.

De acuerdo con expertos legales, el perdón preventivo presidencial incluyó las decisiones oficiales durante los años de la pandemia, pero en principio no cubriría actos posteriores, como la reciente audiencia.

“Dejemos una cosa clara: usted no tiene ningún derecho bajo la Quinta Enmienda porque fue indultado, como bien sabe, tal como el Tribunal Supremo ha dejado claro desde hace más de un siglo”, dijo el senador republicano Josh Hawley, de Missouri, a Fauci durante la audiencia.

Agregó: “Sus abogados, sentados detrás de usted, ahora moviéndose nerviosamente en sus asientos, lo saben”.

También expresó: “Esto no tiene que ver con la Constitución. Esto no tiene que ver con la ley. Se trata de desacato: desacato hacia este organismo y desacato hacia el pueblo estadounidense”.

Diario polémico

El diario de Fauci deja ver a un hombre fascinado con su popularidad planetaria. El 21 de mayo de 2020 escribió: "Ha salido un gran artículo sobre mí en la portada del Washington Post. Muy halagador. La situación con mi fama nacional e internacional es explosiva y realmente inimaginable”.

Además, señaló en su libro: "No es una hipérbole decir que hoy soy la persona más famosa y de la que más se habla en el país, y una de las personas más reconocibles del mundo".

Actualmente está retirado de la vida pública, tras convertirse en uno de los rostros más conocidos a nivel mundial.

El investigador incluyó en su diario a Donald Trump, quien también era presidente de EEUU durante la pandemia. En algunos momentos, lo señaló como "penosamente errático" en sus ruedas de prensa, narró las discusiones con él y escribió, en ciertos pasajes opiniones positivas.

Los senadores republicanos pusieron foco sobre lo que Anthony Fauci escribió al inicio de la pandemia. "Sabemos que el mercado [de animales de Wuhan] no fue la fuente, sino el amplificador" de la pandemia, dijo en enero de 2020.

Según citó CBS News, también escribió: "En algún lugar el virus saltó de animales a humanos".

El 29 de julio, Trump señaló, en su plataforma Truth Social: “¡Sus ideas eran LOCAS!". Aseguró que Fauci pasó de ser un escéptico de las mascarillas a defenderlas a rajatabla.

Antes de la audiencia, algunas figuras plantearon públicamente la posibilidad de procesar a Fauci por perjurio pese a su indulto: El secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., y el abogado conservador John Yoo, lo sugirieron en entrevistas con Fox News.

Investigación de Fiscal

El 2 de agosto, la fiscal general de Luisiana, Liz Murrill, aseguró que su estado investigará al exdirector del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas luego de la polémica audiencia en el Senado en la que se acogió a la Quinta Enmienda para no declarar.

"Luisiana se unirá a Alabama y Florida en la investigación de Fauci para determinar si cometió otros delitos que pudieran ser juzgados en nuestros tribunales estatales", escribió la fiscal en su cuenta de X.

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, dijo que iniciará una investigación sobre el doctor Anthony Fauci luego de que el experimentado funcionario de salud invocara la Quinta Enmienda más de 100 veces en el Senado.

“La falta de sinceridad de Fauci ante el Congreso es increíble”, escribió Uthmeier en sus redes sociales.

Agregó. “Mi oficina ha iniciado una investigación sobre el Dr. Fauci. Ya es hora de que sepamos la verdad sobre lo que ocurrió durante la COVID”.

Por su parte, el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, afirmó que el exasesor médico principal de la Casa Blanca podría enfrentar un proceso judicial a nivel estatal o local, puesto que el indulto de Fauci solo se aplica a posibles delitos federales.

“Se requeriría que un fiscal general estatal o un fiscal estatal local presentara una demanda, la cual tendría que demostrar violaciones de la ley estatal, así como la jurisdicción personal sobre el acusado”, aseveró.

FUENTE: Con información de AFP/EFE/CNN