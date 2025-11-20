jueves 20  de  noviembre 2025
Nueva estrategia

EEUU se aleja de "identidades de grupo" para centrarse en los "derechos naturales" del individuo

Los derechos "son preexistentes a los gobiernos" y "nos son dados por Dios, nuestro creador, no por los gobiernos", dijo el Departamento de Estado

Imagen de la Casa Blanca en Washington.

Imagen de la Casa Blanca en Washington.

JIM WATSON / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — La administración del presidente Donald Trump reconsidera su estrategia en materia de derechos humanos y ahora busca alejarse de las "identidades de grupo o etiquetas" para centrarse más en los "derechos naturales" del individuo, anunció el jueves el Departamento de Estado.

Es el ejemplo más reciente de los esfuerzos del gobierno para alejarse de la promoción de intereses políticamente motivados como el de las personas LGBT+, desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.

Lee además
Los hechos de violencia del 15 de noviembre en México fueron comentados por la presidenta Claudia Scheimbaun, el 17 de noviembre de 2025 
TENSIÓN

Embajada de EEUU en México emite alerta a sus ciudadanos por jornada de dos marchas
La embarcación que naufragó con migrantes dejando un saldo de 4 muertos en Imperial Beach, San Diego, California.
¿California, la nueva puerta?

Contrabandistas de personas ofrecen rutas más peligrosas a migrantes para llegar a EEUU: el mar

El primer reporte de derechos humanos del segundo gobierno de Trump fue publicado en agosto, pero la mayor parte fue compilado antes del nuevo mandato.

"Nos alejamos de las identidades de grupo, de las etiquetas de grupo", afirmó un funcionario del Departamento de Estado bajo la condición de anonimato. "Nos concentramos en el hecho de que cuando una persona es perseguida por cualquier razón, esto constituye una violación de la ley moral".

"Administraciones anteriores pudieron haberse enfocado en ciertos problemas que creemos políticamente motivados", añadió.

Derechos "son preexistentes a los gobiernos"

La fuente dijo que Estados Unidos sigue comprometido con "el reconocimiento de la Declaración de Independencia de que todos los hombres están dotados por el Creador de ciertos derechos inalienables".

Los derechos "son preexistentes a los gobiernos" y "nos son dados por Dios, nuestro creador, no por los gobiernos", dijo.

Cada año, el Departamento de Estado presenta un panorama de la situación de los derechos humanos en el mundo, país por país, que a menudo incomoda a muchos gobiernos. El informe, encargado por el Congreso estadounidense, era considerado por expertos como una referencia.

En el más reciente reporte, Estados Unidos lamentó en especial el "deterioro" de los derechos humanos en Europa. Allí, el vicepresidente JD Vance y otros han criticado a aliados por restricciones sobre los contenidos de los conservadores, que la izquierda y medios de comunicación afines califican como "extrema derecha".

El gobierno del expresidente demócrata Joe Biden dio un gran impulso al enfoque a los grupos LGBT+, nombrando, incluso, a un enviado especial para abogar por las minorías sexuales en el extranjero.

Trump, en cambio, ha restringido severamente las medidas para las personas transgénero; principalmente ha prohibido la competencia en los deportes de hombres biológicos trans con mujeres, incluyendo la orden de eliminar el marcador de género "X" en los pasaportes, una medida iniciada bajo el gobierno Biden.

FUENTE: Con informaciòn de AFP

Temas
Te puede interesar

Petro se queja porque su esposa no puede volver a Colombia tras las sanciones impuestas por EEUU

USCIS anuncia ajuste de tarifas migratorias por la inflación ¿Cuándo entran en vigor?

Ejecutan a un hombre en Florida condenado por matar a una mujer a golpes en 1988

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La representante federal demócrata por Florida Sheila Cherfilus-McCormick es acusada de fraude. 
BAJO LA LUPA

Acusan a congresista federal de Florida de desviar $5 millones en fondos de FEMA

Tic tac tic tac, Maduro
OPINIÓN

Tic tac tic tac, Maduro

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en la Casa Blanca.
CONDENA

Trump exige el peso de la ley contra radicales demócratas que llamaron a la desobediencia militar

Miss México, Fátima Bosch, desfila en el escenario durante la presentación de trajes típicos de Miss Universo 2025 en la provincia de Nonthaburi, al norte de Bangkok.
CERTAMEN

Conozca a las candidatas latinas a la corona de Miss Universo 2025

La jamaicana Gabrielle Henry desfila en el escenario durante la presentación de trajes nacionales de Miss Universo 2025 en Nonthaburi, el 19 de noviembre de 2025. 
CERTAMEN

Confirman que Miss Jamaica no sufrió daños físicos tras caída del escenario

Te puede interesar

Imagen referencial de uno de los cruceros de Carnival. 
TRAGEDIA

Emergen nuevos detalles en el caso de una joven de Florida encontrada muerta en aguas internacionales
La embarcación que naufragó con migrantes dejando un saldo de 4 muertos en Imperial Beach, San Diego, California.
¿California, la nueva puerta?

Contrabandistas de personas ofrecen rutas más peligrosas a migrantes para llegar a EEUU: el mar

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en la Casa Blanca.
CONDENA

Trump exige el peso de la ley contra radicales demócratas que llamaron a la desobediencia militar

Imagen de referencia que muestra a las autoridades locales del Condado Broward, reflejando su rol en la gestión pública y la toma de decisiones a nivel local.
SUCESO

Encuentran casquillo de bala en el gimnasio de una escuela pública en Broward

De izquierda a derecha: La primera dama de Colombia, Verónica Alcocer, su esposo, el presidente Gustavo Petro, junto al gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro y su esposa, en el Palacio Presidencial de Miraflores en Caracas el 18 de noviembre de 2023.
Vetados

Petro se queja porque su esposa no puede volver a Colombia tras las sanciones impuestas por EEUU