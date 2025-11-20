jueves 20  de  noviembre 2025
USCIS anuncia ajuste de tarifas migratorias por la inflación ¿Cuándo entran en vigor?

Solicitantes de beneficios migratorios deberán verificar las nuevas tarifas antes de enviar sus formularios a partir del próximo año

Todo migrante que aspira a obtener la nacionalidad debe acudir al edificio de USCIS de EEUU. Foto del 8 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI - El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció un ajuste en ciertas tarifas de trámites migratorios, en cumplimiento con la ley H.R. 1, para el año fiscal 2026, que establece actualizaciones anuales conforme al índice de inflación.

Esta medida responde a la inflación registrada durante el periodo de julio de 2024 hasta julio de 2025.

El ajuste inflacionario será del 2.70% en ciertas tarifas migratorias, conforme a lo estipulado en la ley H.R. 1.

La ley H.R. 1 establece que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) debe ajustar anualmente las tarifas migratorias conforme a la inflación. Esta medida busca mantener la sostenibilidad operativa de USCIS sin depender exclusivamente de fondos federales.

¿Cuándo entra en vigor?

  • Las nuevas tarifas se aplicarán a partir del 1 de enero de 2026.
  • Toda solicitud enviada con matasellos en esa fecha o posterior deberá incluir el monto actualizado.
  • El ajuste será anual y automático, conforme al nivel de inflación de cada año fiscal.

¿Qué trámites se ven afectados?

USCIS publicó en su portal web una tabla detallada con las tarifas que aumentan y las que permanecen sin cambios.

Tarifas USCIS

Es importante destacar que algunos montos no se modificaron debido a redondeos o exclusiones específicas en la ley.

Tarifas 1

¿Qué implica para los solicitantes?

  • Verifique la tarifa actualizada antes de enviar su solicitud.
  • Incluya el monto correcto para evitar rechazos o demoras.
  • Conserve el comprobante de envío con matasellos para demostrar la fecha de presentación.

FUENTE: Con información del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS)

