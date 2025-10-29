miércoles 29  de  octubre 2025
HORARIO

EEUU se prepara para el fin del horario de verano: ¿cuándo y cómo ajustar el reloj correctamente?

Este domingo 2 de noviembre de 2025 será momento de atrasar el reloj una hora y dar la bienvenida al horario estándar, que se mantendrá hasta marzo de 2026

Estados Unidos entrará al horario estándar el 2 de noviembre

Estados Unidos entrará al horario estándar el 2 de noviembre

Canva
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El horario de verano en Estados Unidos llega oficialmente a su fin el domingo, 2 de noviembre de 2025, fecha en la que millones de personas deberán atrasar sus relojes una hora.

El cambio se realizará a las 2:00 de la madrugada, momento en el que los relojes regresarán automáticamente a la 1:00 AM, lo que permitirá a los estadounidenses disfrutar de una hora extra de sueño esa noche.

Lee además
MERCADO INMOBILIARIO

Cómo elegir la mejor ubicación para comprar vivienda en EEUU

La percepción de seguridad influye directamente en el valor de una propiedad y en la facilidad para vender o rentar
El secretario del Departamento de Guerra en EEUU Pete Hegseth estrecha la mano de su homólogo japonés Shinjiro Koizumi.
RELACIONES

Alianza EEUU-Japón es clave para disuadir agresiones de China, afirma el Pentágono

El ajuste tiene como objetivo "aprovechar mejor la luz natural del día y reducir el consumo energético", ya que durante el otoño y el invierno las mañanas suelen ser más oscuras.

La medida también busca mejorar la seguridad vial y mantener la productividad, aunque en los últimos años ha generado un creciente debate sobre su efectividad.

La regla para no confundirse

La regla tradicional del cambio de hora es fácil de recordar: "Fall back" (retrocede en otoño) y "Spring forward" (adelanta en primavera).

Esto significa que, la noche del sábado 1 de noviembre, se recomienda atrasar los relojes analógicos una hora antes de dormir. Los dispositivos electrónicos, como teléfonos móviles, computadoras o relojes inteligentes, ajustarán la hora automáticamente.

Aunque la mayoría de los estados estadounidenses mantienen la práctica, Hawái y gran parte de Arizona no participan del horario de verano. En el caso de Arizona, la excepción es la Nación Navajo, que sí realiza el ajuste debido a su territorio compartido con otros estados.

Tampoco realizan el cambio los territorios no incorporados de EEUU, como Puerto Rico, Guam, las Islas Vírgenes, Samoa Americana y las Islas Marianas del Norte, donde la ubicación tropical o ecuatorial hace innecesario el ajuste estacional.

El debate sobre su eliminación

En los últimos años, varios legisladores han promovido el "Sunshine Protection Act", una propuesta que busca establecer el horario de verano de forma permanente y eliminar los cambios semestrales. Sin embargo, el proyecto aún no ha sido aprobado por el Congreso.

"Diversos estudios han puesto en duda que realmente se logre un ahorro energético significativo que justifique las desventajas de este ajuste", señala el medio Marca USA, recordando que los efectos sobre el sueño, la salud y la productividad han sido ampliamente discutidos.

Según el informe, los beneficios del cambio de hora incluyen ahorro de energía, más horas de luz o para actividades y un impulso al comercio y al turismo, mientras que sus desventajas se relacionan con la alteración del sueño, posibles efectos en la salud y confusión inicial entre los ciudadanos.

Estados que buscan un horario permanente

Al menos 10 estados —entre ellos Florida, Texas, Alabama, Georgia, Luisiana, Tennessee, Maine, Wyoming, Delaware y Oregón— han aprobado leyes locales para mantener un horario fijo durante todo el año, aunque su implementación depende de la autorización del Congreso federal.

Por ahora, el ajuste sigue vigente en 48 estados, por lo que este domingo 2 de noviembre de 2025 será momento de atrasar el reloj una hora y dar la bienvenida al horario estándar, que se mantendrá hasta marzo de 2026.

FUENTE: Con información de Marca USA

Temas
Te puede interesar

Nvidia: la primera empresa del mundo en superar los $5 billones de capitalización bursátil

Una vez más el régimen castrista presenta su teatro bufo en Naciones Unidas

Alejandro Sanz anuncia fechas de la gira por EEUU "¿Y ahora qué?"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Se ve un árbol caído en Santa Catalina, Jamaica, poco antes de que el huracán Melissa tocara tierra el 28 de octubre de 2025.
TRAGEDIA

Declaran a Jamaica como "zona catastrófica" tras el impacto de 'Melissa'

Huracán Melissa.
TEMPORADA CICLÓNICA

Ojo del huracán Melissa abandona Jamaica y se dirige hacia Cuba

Gustavo Petro y el presidente de EEUU, Donald Trump. 
Tensiones con EEUU

Petro se anticipa a informe de la ONU y minimiza crecimiento de narcocultivos: "Solo aumentaron un 3%"

Un residente se sienta en parte del techo de su casa, dañada por el huracán Melissa, en Santiago de Cuba el 29 de octubre de 2025.  
TRAGEDIA

El peligroso huracán Melissa toca tierra en Cuba, provocando destrozos e inundaciones

El italiano Jannik Sinner celebra durante su partido de cuartos de final del Abierto de Estados Unidos, el 3 de septiembre de 2025.
Tenis

Sinner cree imposible alcanzar el ranking número 1 este 2025

Te puede interesar

Estragos del Huracán Melissa. 
TRAGEDIA

Huracán Melissa deja más destrucción en Cuba: "Lo peor que ha pasado por aquí"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Imagen referencial.
LLAMADO

Demócratas de Florida piden a DeSantis declarar emergencia alimentaria ante cierre federal

Un robot con inteligencia artificial fabricado por la tecnológica Nvidia.
tecnología

Nvidia: la primera empresa del mundo en superar los $5 billones de capitalización bursátil

 El senador por Carolina del Sur Lindsey Graham.
Narcotráfico

Senador asegura que la intervención terrestre en Venezuela es una "posibilidad real"

Imagen referencial.
ALIVIO AL CALOR

Frente frío en Halloween, Miami se abriga para un descenso en las temperaturas