EEUU se prepara para el fin del horario de verano: ¿cuándo y cómo ajustar el reloj correctamente?

MIAMI.- El horario de verano en Estados Unidos llega oficialmente a su fin el domingo, 2 de noviembre de 2025 , fecha en la que millones de personas deberán atrasar sus relojes una hora.

El cambio se realizará a las 2:00 de la madrugada , momento en el que los relojes regresarán automáticamente a la 1:00 AM, lo que permitirá a los estadounidenses disfrutar de una hora extra de sueño esa noche.

El ajuste tiene como objetivo "aprovechar mejor la luz natural del día y reducir el consumo energético", ya que durante el otoño y el invierno las mañanas suelen ser más oscuras.

La medida también busca mejorar la seguridad vial y mantener la productividad, aunque en los últimos años ha generado un creciente debate sobre su efectividad.

La regla para no confundirse

La regla tradicional del cambio de hora es fácil de recordar: "Fall back" (retrocede en otoño) y "Spring forward" (adelanta en primavera).

Esto significa que, la noche del sábado 1 de noviembre, se recomienda atrasar los relojes analógicos una hora antes de dormir. Los dispositivos electrónicos, como teléfonos móviles, computadoras o relojes inteligentes, ajustarán la hora automáticamente.

Aunque la mayoría de los estados estadounidenses mantienen la práctica, Hawái y gran parte de Arizona no participan del horario de verano. En el caso de Arizona, la excepción es la Nación Navajo, que sí realiza el ajuste debido a su territorio compartido con otros estados.

Tampoco realizan el cambio los territorios no incorporados de EEUU, como Puerto Rico, Guam, las Islas Vírgenes, Samoa Americana y las Islas Marianas del Norte, donde la ubicación tropical o ecuatorial hace innecesario el ajuste estacional.

El debate sobre su eliminación

En los últimos años, varios legisladores han promovido el "Sunshine Protection Act", una propuesta que busca establecer el horario de verano de forma permanente y eliminar los cambios semestrales. Sin embargo, el proyecto aún no ha sido aprobado por el Congreso.

"Diversos estudios han puesto en duda que realmente se logre un ahorro energético significativo que justifique las desventajas de este ajuste", señala el medio Marca USA, recordando que los efectos sobre el sueño, la salud y la productividad han sido ampliamente discutidos.

Según el informe, los beneficios del cambio de hora incluyen ahorro de energía, más horas de luz o para actividades y un impulso al comercio y al turismo, mientras que sus desventajas se relacionan con la alteración del sueño, posibles efectos en la salud y confusión inicial entre los ciudadanos.

Estados que buscan un horario permanente

Al menos 10 estados —entre ellos Florida, Texas, Alabama, Georgia, Luisiana, Tennessee, Maine, Wyoming, Delaware y Oregón— han aprobado leyes locales para mantener un horario fijo durante todo el año, aunque su implementación depende de la autorización del Congreso federal.

Por ahora, el ajuste sigue vigente en 48 estados, por lo que este domingo 2 de noviembre de 2025 será momento de atrasar el reloj una hora y dar la bienvenida al horario estándar, que se mantendrá hasta marzo de 2026.

FUENTE: Con información de Marca USA