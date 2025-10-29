EEUU anuncia nuevo ataque contra embarcación narco en el Pacífico

Una lancha narcoterrorista fue eliminada por EEUU el 19 de septiembre de 2025. Imágenes compartidas por la Casa Blanca.

WASHINGTON - El ejército de Estados Unidos ejecutó un nuevo ataque este miércoles contra una embarcación en el océano Pacífico vinculada al tráfico de drogas, que dejó cuatro personas muertas, informó el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

“Hoy temprano, por orden del presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo un ataque cinético letal contra otro buque de narcotráfico operado por una Organización Terrorista Designada (OTD) en el Pacífico Oriental”, indicó Hegseth a través de su red social X.

El titular de Defensa precisó que: “Este buque, al igual que los demás, era conocido por nuestros servicios de inteligencia por su participación en el contrabando de estupefacientes, transitaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba estupefacientes. Cuatro narcoterroristas varones se encontraban a bordo del buque —y murieron— durante el ataque, que se llevó a cabo en aguas internacionales. Ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido en este ataque.”

El anuncio se conoció un día después de que operaciones similares destruyeran cuatro embarcaciones en el Pacífico oriental, con un saldo de 14 fallecidos. Con este nuevo operativo, ascienden al menos 62 las muertes registradas en el marco de la campaña militar antidrogas impulsada por el presidente Donald Trump.

"Organizaciones terroristas"

La administración de Trump, sostiene una política de tolerancia cero frente al narcotráfico, designando a los cárteles como organizaciones terroristas mediante órdenes ejecutivas emitidas meses atrás. Esta medida otorga a Washington la facultad de responder con fuerza militar ante cualquier amenaza que comprometa la seguridad de Estados Unidos y la estabilidad de la región.

Hegseth enfatizó que “el hemisferio occidental ya no es un refugio seguro para los narcoterroristas que introducen drogas en nuestras costas para envenenar a los estadounidenses. El Departamento de Guerra continuará persiguiéndolos y eliminándolos dondequiera que operen ”, afirmó.

La Casa Blanca subrayó que estas acciones forman parte de una estrategia integral que busca desmantelar las redes criminales que operan desde América Latina, responsables de facilitar el tráfico ilícito de drogas y armas que impactan directamente en la seguridad de Estados Unidos.

