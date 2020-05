EEUU supera las 81.000 muertes por coronavirus

De acuerdo con Worldometers, en las últimas 24 horas se sumaron 2.802 fallecidos en todo el mundo por los efectos de la pandemia de coronavirus, y la cifra de muertes a nivel global se incrementó a 286.536. EEUU tuvo 758 fallecimientos.

covid muertes 05112020.jpg EEUU supera las 81.000 muertes por COVID-19. worldometers.info/coronavirus/

covid muertes 05112020 1.jpg Las muertes por COVID-19 en en mundo sumaron 286.536, según datos del Worldometers el 11 de mayo de 2020. worldometers.info/coronavirus/

según reportes de AP, el director del instituto de la Universidad de Washington que creó un modelo sobre la pandemia del coronavirus respaldado por la Casa Blanca dijo este domingo que las medidas de los estados para reabrir la economía “se traducirán en más casos y decesos en los siguientes 10 días”.

El doctor Christopher Murray, del Instituto de Mediciones y Evaluación de Salud, dijo que Illinois, Arizona, Florida y California están entre los estados donde el número de infecciones y muertes están elevándose más de lo que se preveía.

El virus ha causado un mayor sufrimiento entre los ancianos, con más de 26.000 decesos en asilos e instalaciones de atención geriátrica, según un conteo de AP.

Florida oficializó este lunes la reapertura de barberías y salones de belleza en todos los condados, con la excepción de Miami-Dade y Broward, reporta la propia agencia.

El gobernador Ron DeSantis permitió que tales negocios reabrieran con regulaciones estrictas, casi seis semanas después de que se les ordenara cerrar en todo el estado, aunque algunos algunos condados habían tomado la decisión antes.

La medida exige que los barberos, cosmetólogos y manicuristas usen máscaras cuando ven a los clientes, que requieren citas para que pocas personas esperen adentro y que pasen 15 minutos entre cada cliente, para desinfectar la estación de trabajo.

Un reporte de AP recuerda igualmente que una semana atrás se permitió operar a la mayoría de los restaurantes del estado, también con fuertes restricciones, como limitar la capacidad al 25% de lo normal.

La Casa Blanca ordena a todo el personal el uso de mascarilla

Los trabajadores del Ala Oeste de la Casa Blanca deberán utilizar mascarilla para evitar más contagios por coronavirus, según el documento oficial distribuido este lunes al personal, reporta EUROPA PRESS.

En concreto cualquier persona que esté en el Ala Oeste deberá usar mascarilla siempre que no esté en su mesa de trabajo o cuando no pueda garantizar la distancia social, dijo un responsable de la Casa Blanca en declaraciones al periódico The Hill. Además el texto insta al personal a "evitar visitas innecesarias" a la Casa Blanca.

Este cambio se produce días después de que dos trabajadores de la Casa Blanca dieran positivo: un militar que trabaja como asistente personal del presidente Donald Trump y la secretaria de prensa del vicepresidente Mike Pence, Katie Miller.