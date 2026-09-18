Venezuela se prepara para transferir reservas de oro por 4,000 millones de dólares a banco federal de EEUU

Las reservas de oro del Banco Central de Venezuela caen a mínimos históricos en 2021.

MIAMI .- Venezuela se dispone a concretar un acuerdo que permite transferir sus reservas de oro calculadas en unos 4,000 millones de dólares de las bóvedas del Banco de Inglaterra, de Reino Unido, a la del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, de EEUU , informó un diario británico este viernes.

El acuerdo que llevaría adelante la gestión de la jefa encargada Delcy Rodríguez formaría parte de un consenso alcanzando entre la delegación negociadora de la oposición y la del chavismo, en el segundo ciclo del diálogo que se inició el jueves, bajo el apoyo de EEUU.

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De concretarse el acuerdo, Venezuela recuperaría el control del oro del Banco Central.

El informe, que revela los avances sobre el acuerdo citado por el diario, indica que la gestión de Rodríguez tendría el control legal de las reservas de oro, sin embargo no podría disponer de inmediato de estas.

Las partes implicadas en el caso deberán acudir a los tribunales del Reino Unido para resolver la disputa que pesa sobre las reservas, según declaró el Banco de Inglaterra.

Oro de Venezuela en disputa

Las reservas de oro, representada en lingotes de oro, se encuentran bloqueadas en el Banco londinense desde 2019 tras haber sido depositadas en sus bóvedas por el BCV en 2008, para su resguardo.

Luego de las sanciones que le fueron impuestas al régimen de Maduro en 2018, tras el reconocimiento internacional de la Asamblea Nacional de 2015, se inició un litigio en los tribunales de Londres sobre el control legítimo de esas reservas.

Al dar inicio a las conversaciones entre oposición y chavismo con el impulso de EEUU, las partes plantearon el traslado de las reservas bajo supervisión internacional, en un intento por zanjar la disputa legal.

Esta semana, el jefe de la delegación chavista y presidente de la Asamblea Nacional y el canciller Félix Plasencia viajaron a Reino Unido, luego de que este país anunció su disposición a restablecer las relaciones diplomáticas en el marco de la búsqueda de rescatar la democracia en Venezuela.

El agosto, Rodríguez dijo que el país trabajaban por recuperar las reservas de oro que para “contrarrestar” la inflación incontrolada por el BCV.

Lo que se dice de las reservas

Según las informaciones, la cancillería británica declaró que el gobierno del primer ministro Andy Burnham “no es parte en el proceso judicial para determinar quién debe tener el control del oro venezolano depositado en el Banco de Inglaterra”.

Aclaró que tanto los tribunales como el Banco de Inglaterra son independientes del ejecutivo.

Mientras el Banco de Inglaterra aseguró que no está en condiciones de actuar hasta que un tribunal británico decida sobre el caso, el Banco de la Reserva Federal de Nueva York se abstuvo de hacer comentarios, se informó.

Tampoco los representantes de la oposición y del chavismo han informado al respecto.

FUENTE: Con información de Financial Times; cnnenespanol.com