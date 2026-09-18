viernes 18  de  septiembre 2026
INFORME

Venezuela se prepara para transferir reservas de oro por 4,000 millones de dólares a banco federal de EEUU

El traslado del oro del Banco de Inglaterra al de la Reserva Federal de Nueva York sería un acuerdo del diálogo entre oposición y chavismo, dice reporte

Las reservas de oro del Banco Central de Venezuela caen a mínimos históricos en 2021.

Las reservas de oro del Banco Central de Venezuela caen a mínimos históricos en 2021.

PIXABAY
Por Julián Varela

MIAMI.- Venezuela se dispone a concretar un acuerdo que permite transferir sus reservas de oro calculadas en unos 4,000 millones de dólares de las bóvedas del Banco de Inglaterra, de Reino Unido, a la del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, de EEUU, informó un diario británico este viernes.

El acuerdo que llevaría adelante la gestión de la jefa encargada Delcy Rodríguez formaría parte de un consenso alcanzando entre la delegación negociadora de la oposición y la del chavismo, en el segundo ciclo del diálogo que se inició el jueves, bajo el apoyo de EEUU.

Lee además
El Primer ministro de Reino Unido, Andy Burhham, durante un acto público el 31 de julio de 2026. 
ACERCAMIENTOS

Reino Unido se dispone a elevar el nivel de relaciones diplomáticas con Venezuela
El secretario del Departamento de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, habría enviado al subsecretario Brad Hansell a Venezuela
VENEZUELA

Alto funcionario de Inteligencia de Guerra de EEUU se encuentra en Venezuela, según reportes

De concretarse el acuerdo, Venezuela recuperaría el control del oro del Banco Central.

El informe, que revela los avances sobre el acuerdo citado por el diario, indica que la gestión de Rodríguez tendría el control legal de las reservas de oro, sin embargo no podría disponer de inmediato de estas.

Las partes implicadas en el caso deberán acudir a los tribunales del Reino Unido para resolver la disputa que pesa sobre las reservas, según declaró el Banco de Inglaterra.

Oro de Venezuela en disputa

Las reservas de oro, representada en lingotes de oro, se encuentran bloqueadas en el Banco londinense desde 2019 tras haber sido depositadas en sus bóvedas por el BCV en 2008, para su resguardo.

Luego de las sanciones que le fueron impuestas al régimen de Maduro en 2018, tras el reconocimiento internacional de la Asamblea Nacional de 2015, se inició un litigio en los tribunales de Londres sobre el control legítimo de esas reservas.

Al dar inicio a las conversaciones entre oposición y chavismo con el impulso de EEUU, las partes plantearon el traslado de las reservas bajo supervisión internacional, en un intento por zanjar la disputa legal.

Esta semana, el jefe de la delegación chavista y presidente de la Asamblea Nacional y el canciller Félix Plasencia viajaron a Reino Unido, luego de que este país anunció su disposición a restablecer las relaciones diplomáticas en el marco de la búsqueda de rescatar la democracia en Venezuela.

El agosto, Rodríguez dijo que el país trabajaban por recuperar las reservas de oro que para “contrarrestar” la inflación incontrolada por el BCV.

Lo que se dice de las reservas

Según las informaciones, la cancillería británica declaró que el gobierno del primer ministro Andy Burnham “no es parte en el proceso judicial para determinar quién debe tener el control del oro venezolano depositado en el Banco de Inglaterra”.

Aclaró que tanto los tribunales como el Banco de Inglaterra son independientes del ejecutivo.

Mientras el Banco de Inglaterra aseguró que no está en condiciones de actuar hasta que un tribunal británico decida sobre el caso, el Banco de la Reserva Federal de Nueva York se abstuvo de hacer comentarios, se informó.

Tampoco los representantes de la oposición y del chavismo han informado al respecto.

FUENTE: Con información de Financial Times; cnnenespanol.com

Temas
Te puede interesar

Costa Rica anuncia endurecimiento de su voto en la ONU sobre embargo a Cuba

Nuevo apagón generalizado golpea a Cuba: es el séptimo en lo que va de año

Entra en vigor norma de "carga pública" para solicitantes de residencia permanente en EEUU ¿A quiénes aplica?

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La embajadora de Colombia, María Consuelo Araújo, recibió en la sede diplomática de Washington al senador republicano Bernie Moreno, el 17 de septiembre de 2026  
POLÍTICA

Embajadora de Colombia y senador Bernie Moreno abordan nueva etapa de la relación con EEUU

Un residente interviene ante los comisionados de Miami-Dade durante la audiencia de aprobación del presupuesto condal 2026-2027
FINANZAS CONDALES

Miami-Dade aprueba presupuesto de $14.300 millones con recortes nocturnos de autobuses

La representante federal estadounidense María Elvira Salazar habla con los periodistas. video
EEUU

DHS ante críticas de congresista Salazar sobre deportaciones: "No habrá amnistía para inmigrantes ilegales"

La actriz y cantante Lady Gaga y Michael Polansky en la alfombra roja de la película Joker: Folie à deux, presentada en competición durante el 81º Festival Internacional de Cine de Venecia, el 4 de septiembre de 2024. 
CELEBRIDADES

TMZ confirma nombre de la primera hija de Lady Gaga

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y su homólogo chino Xi Jinping durante su visita a Pekín.
ANáLISIS

EEUU y China: Las dos potencias que rediseñan el Nuevo Orden Mundial

Te puede interesar

Inmigrantes esperan su turno para las entrevistas con un oficial de migración en la oficina de USCIS, en Nueva York.
MIGRACIÓN

Entra en vigor norma de "carga pública" para solicitantes de residencia permanente en EEUU ¿A quiénes aplica?

Por Julián Varela
El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y su homólogo chino Xi Jinping durante su visita a Pekín.
ANáLISIS

EEUU y China: Las dos potencias que rediseñan el Nuevo Orden Mundial

Un residente interviene ante los comisionados de Miami-Dade durante la audiencia de aprobación del presupuesto condal 2026-2027
FINANZAS CONDALES

Miami-Dade aprueba presupuesto de $14.300 millones con recortes nocturnos de autobuses

Imagen de la escena donde ocurrió la fatalidad. video
ENTREVISTA EXCLUSIVA

Abogado de uno de los sobrevivientes asegura que tragedia del avión de Amazon en Miami pudo evitarse

La representante federal estadounidense María Elvira Salazar habla con los periodistas. video
EEUU

DHS ante críticas de congresista Salazar sobre deportaciones: "No habrá amnistía para inmigrantes ilegales"