martes 21  de  abril 2026
Inteligencia artificial

Ejército de EEUU anuncia la creación de una fuerza de guerra autónoma basada en IA en Latinoamérica

La fuerza de guerra autónoma tendrá como objetivo "desarticular y debilitar las redes narcoterroristas y de cárteles, y responder a crisis que ponen en peligro la vida causadas por desastres naturales a gran escala

Un soldado lleva un dron durante un desfile militar el 14 de junio de 2025 en Washington, DC.&nbsp;

Un soldado lleva un dron durante un desfile militar el 14 de junio de 2025 en Washington, DC. 

AFP
Drones del Ejército de Estados Unidos.

Drones del Ejército de Estados Unidos.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI — El Ejército de Estados Unidos ordenó este martes la creación de una fuerza de guerra autónoma basada en la inteligencia artificial que apoyará las labores del Comando Sur de EEUU (Southcom) en América Central, Sudamérica y el Caribe, para desarticular redes narcoterroristas y alcanzar otros objetivos.

"El nuevo mando se dedicará al empleo de plataformas y sistemas autónomos, semiautónomos y no tripulados para contrarrestar amenazas y desafíos en diversos ámbitos, vinculando las misiones tácticas con los efectos estratégicos a largo plazo", informó en un comunicado el Southcom.

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El anuncio fue realizado por el comandante de esta fuerza de EEUU, Francis L. Donovan, y tendrá como objetivo "desarticular y debilitar las redes narcoterroristas y de cárteles, y responder a crisis que ponen en peligro la vida causadas por desastres naturales a gran escala".

Inteligencia artificial

El desarrollo de esta fuerza de guerra se realizará con la ayuda de la IA, que proporcionará la autonomía necesaria para este comando hasta ahora inédito.

"Desde el fondo marino hasta el espacio y en todo el ámbito cibernético, tenemos la firme intención de aprovechar la clara superioridad del ecosistema de defensa estadounidense mediante el despliegue de innovaciones de vanguardia y una colaboración cada vez más estrecha con nuestros socios permanentes en la región para superar a aquellos que amenazan nuestra paz y seguridad colectivas", dijo Donovan.

El Departamento de Guerra —anteriormente conocido como Departamento de Defensa— creó recientemente la iniciativa Grupo de Guerra Autónoma de Defensa (DAWG), para integrar la IA y sistemas autónomos en sus operaciones de combate.

Donovan explicó el pasado marzo ante el Congreso que deseaba desarrollar y desplegar fuerzas modernizadas y rentables en la región de influencia del Southcom "para aumentar considerablemente la letalidad, el conocimiento de todos los dominios y el intercambio de datos para las fuerzas estadounidenses y aliadas.

El Southcom es uno de los seis comandos unificados de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, cada uno de ellos con un enfoque geográfico específico.

FUENTE: Con información de EFE

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