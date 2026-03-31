Ejército israelí afirma estar preparado para continuar la guerra varias semanas

JERUSALÉN .- El ejército israelí declaró el martes que está preparado para continuar la guerra con Irán durante varias semanas.

Horas antes, el primer ministro, Benjamin Netanyahu, afirmó que su país había alcanzado más de la mitad de sus objetivos militares frente a la república islámica.

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"La mitad del camino está claramente superado. Pero no quiero fijar un calendario", declaró en la noche el jefe del ejecutivo a la cadena estadounidense conservadora Newsmax.

Añadió que hablaba "en términos de misiones y no necesariamente en términos de duración".

Interrogado por un periodista sobre la posición del ejército israelí, su portavoz internacional, el teniente coronel Nadav Shoshani, indicó que la continuación de las operaciones depende de las decisiones de los dirigentes políticos.

"Estamos listos a continuar nuestras operaciones durante las semanas próximas", aseguró en punto de prensa en línea.

"Tenemos objetivos para eso, municiones, efectivos y los dirigentes decidirán", puntualizó.

Oriente Medio está sumido desde el 28 de febrero en una guerra desencadenada por los bombardeos conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán, que responde con disparos de misiles y drones hacia Israel y varios países del Golfo.

El presidente estadounidense, Donald Trump, calculó inicialmente entre cuatro y seis semanas la duración de las operaciones militares.

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, consideró el lunes que la guerra duraría aun "semanas" en vez "de meses" y se mostró optimista sobre la posibilidad de poder trabajar con elementos en el interior del gobierno iraní.

FUENTE: Con información de AFP