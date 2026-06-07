domingo 7  de  junio 2026
declaraciones

Donald Trump dice tener pistas del paradero del nuevo líder iraní

El presidente Donald Trump habla con los medios en la Casa Blanca, en Washington D.C.

El presidente Donald Trump habla con los medios en la Casa Blanca, en Washington D.C.

EFE
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El presidente Trump no dio detalles concretos, pero sugirió que los servicios de inteligencia de su país disponen de información precisa

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Nueva York.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que hay una "alta probabilidad" de que sepa dónde está el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, a quien describió como una figura "más racional" que su predecesor.

En una entrevista concedida a la cadena NBC, grabada el viernes y difundida este domingo, el mandatario estadounidense analizó la sucesión en el poder en Teherán tras el estallido del conflicto armado y reveló que Mojtaba Jameneí se encuentra "bastante malherido" tras el ataque en el que murió su padre.

"Más joven, creo, y más racional. Herido; está bastante malherido. Así que hay una cierta valentía ahí", señaló Trump al ser preguntado por las características del nuevo jefe del régimen islámico.

Mojtaba Jameneí, quien sucedió en el cargo a su padre, el ayatolá Alí Jameneí, no ha aparecido en público desde que sufrió heridas en el bombardeo israelí que acabó con la vida de su progenitor durante la primera jornada de las hostilidades.

El presidente estadounidense no dio detalles concretos, pero sugirió que los servicios de inteligencia de su país disponen de información precisa.

"No quiero decir si sé o no dónde está, pero hay una alta probabilidad de que sí lo sepa", anotó Trump.

El mandatario, además, dijo que a Irán le "quedan algunos misiles y algunos drones".

"Diría que, en términos porcentuales, tal vez un 21-22% de sus misiles son misiles inteligentes, pero no es lo que era cuando atacamos por primera vez", dijo Trump.

Trump dijo que Irán "no tiene otra opción" que negociar con Washington, pero que no ha aceptado un acuerdo para poner fin a la guerra porque sus líderes son "fuertes" y "orgullosos".

FUENTE: EFE

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