El ataque contra las oficinas de los CDC en Atlanta fue dirigido y deliberado

REDACCIÓN. - El ataque contra las oficinas de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades ( CDC ) había sido dirigido y deliberado, dijeron las autoridades al personal que alli labora en una llamado a través de Zoom. La jefa médica de los CDC, Dra. Debra Houry, reconoció el terror que experimentaron los empleados, estuvieran o no en el edificio, diciendo que los líderes estaban “molestos por lo sucedido”.

Un hombre armado mató el viernes a un policía cerca de la sede de los CDC en Atlanta, antes de ser encontrado muerto en el lugar distante, indicaron las autoridades.

El tiroteo se produjo antes de las 17H00 (21H00 GMT), cerca de un campus de los CDC y de una farmacia, precisó el jefe de la policía de Atlanta, Darin Schierbaum, durante una rueda de prensa.

El sospechoso, que actuó probablemente solo, según la policía, fue encontrado muerto en el segundo piso de una farmacia, víctima de una herida de bala que podría haberse infligido él mismo.

"El tirador falleció y ningún civil resultó herido de bala", declaró el alcalde de Atlanta, Andre Dickens.

Los directivos de los CDC organizaron una llamada en linea el pasado sábado para informar sobre la situación, y el malestar general y preocupación que hay entre los afectados.

Los empleados escucharon que su trabajo fue el objetivo como una posible motivación para el atacante, añadió la dirección.

Los autoridades les dijeron a los empleados, muchos de los cuales trabajan en el Centro Nacional de Inmunización y Enfermedades Respiratorias de la agencia, que el ataque fue ejecutado por una persona que había estado buscando asistencia de salud mental durante semanas antes del incidente, pero no había hecho ninguna amenaza con antelación, según dos fuentes que hablaron bajo condición de anonimato, reportó la CNN.

Se desconoce a quién se dirigía el sospechoso, identificado como Patrick Joseph White, de 30 años. La investigación sobre lo que llevó al tiroteo está en curso.

