El experto en seguridad Alexis Torres se une al Miami Strategic Intelligence Institute

El MSI², fundado por el economista y analista de geopolítica Dr. Rafael Marrero, reúne un grupo de expertos en torno a la estabilidad, la democracia y la prosperidad en América Latina. Como una empresa pequeña propiedad de veteranos discapacitados (SDVOSB), el MSI² se especializa en investigación de políticas, inteligencia estratégica, capacitación y consultoría, ofreciendo soluciones innovadoras y prácticas a desafíos complejos.

Una alianza por la seguridad en la región

El nombramiento de Alexis Torres como Senior Fellow refuerza la misión del MSI² de proporcionar investigaciones, inteligencia estratégica y asesoría, esenciales para tomadores de decisiones en el gobierno y la industria. Su experiencia diversa y su enfoque en la seguridad pública son invaluables para el MSI².

“Luego de más de tres décadas en el servicio público y federal, vi en MSI² una oportunidad única para continuar aportando, pero desde el análisis estratégico”, compartió Torres, motivado por “el enfoque serio y profesional que tienen sobre los temas de seguridad, inteligencia pero más importantes, el enfoque de identificar estos asuntos en el área internacional”.

Como amplió, "es un espacio donde puedo poner en práctica la experiencia adquirida, especialmente en el manejo de crisis, operaciones interagenciales y asuntos que impactan directamente a nuestra región del Caribe".

Su experiencia en seguridad nacional e investigaciones internacionales le permite “entender cómo se mueven las amenazas en distintos niveles”. De ahí que en el MSI² puede “aportar una perspectiva basada en la ejecución, con conocimiento directo sobre cómo operan las redes criminales, cómo se implementan estrategias interagenciales, y qué errores debemos evitar”.

“Lo que buscamos es generar recomendaciones que sean útiles, prácticas y contextualizadas para nuestra región y otras jurisdicciones similares”, enfatizó.

Como advirtió el experto, el narcotráfico sigue siendo un desafío, ya que las organizaciones criminales transnacionales utilizan a Puerto Rico como puente para el envío de cocaína en su gran mayoría, hacia la costa este de Estados Unidos. En ese sentido, indicó que Puerto Rico y el Caribe “enfrentan una amenaza constante por parte de organizaciones criminales transnacionales que utilizan nuestras islas como puntos de tránsito para drogas, armas y trata de personas”.

“Nuestra posición geográfica, la cantidad de islas y cayos deshabitados, y las limitaciones en recursos marítimos nos hacen vulnerables. Por eso, desde mis funciones, siempre insistí en fortalecer la cooperación con entidades como la Guardia Costera del Departamento de Seguridad Nacional y agencias regionales para tener una respuesta coordinada y efectiva”, planteó Torres.

Trayectoria y compromiso con la seguridad nacional

A los 18 años, inició su formación académica universitaria en Puerto Rico y poco después se alistó en el Ejército estadounidense, destinado en Fort Bragg, Carolina del Norte, donde fue integrado a la 82nd Airborne Division. Luego fue enviado a la base de Fort Bliss, en Texas. En 1991 participó en la Operación Tormenta del Desierto en Irak durante la Guerra del Golfo.

Durante su mandato como secretario del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico, Torres llevó a cabo una significativa reestructuración del sistema de seguridad pública, logrando ahorros de $80 millones y asegurando más de $137 millones en fondos federales para fortalecer la infraestructura crítica de la isla. Su enfoque en la adquisición de subvenciones federales, la coordinación interinstitucional y la integración de tecnologías innovadoras fue determinante para combatir el crimen transnacional y apoyar comunidades resilientes.

Mientras se desempeñaba en su cargo, en 2023, Puerto Rico registró la cifra más baja de asesinatos en cuatro décadas, con 464 homicidios, una notable reducción frente a los 1,136 registrados en 2011.

“La clave fue que logramos romper con los esquemas tradicionales y apostar por una coordinación real entre los seis negociados del Departamento. Establecimos nuevas estrategias de prevención, integración comunitaria y análisis criminal. Fortalecimos el componente de inteligencia, trabajamos mano a mano con agencias federales, y pusimos en función un sistema de monitoreo y tecnología incorporada que nos permitió actuar más rápido. Bajo mi secretaría, la prioridad fue siempre la vida humana, no las estadísticas”, declaró al respecto.

También en 2023 Torres marcó un hito al convertirse en el primer jefe de una agencia del Gobierno de Puerto Rico en formar parte de la Junta Asesora de las Agencias de Ley y Orden de la Oficina de la Directora de Inteligencia Nacional de EEUU.

Sobre las lecciones aprendidas en sus años en el Ejército y las agencias federales, que sigue aplicando en su liderazgo actual, resaltó la disciplina, el sentido de misión y el trabajo en equipo.

“El Ejército me enseñó que el liderazgo no se trata de rangos, sino de responsabilidad. En las agencias federales aprendí la importancia de documentar bien, compartir información y pensar en el impacto más allá de lo inmediato. Hoy sigo aplicando esas lecciones, especialmente cuando me toca manejar situaciones complejas o trabajar con múltiples sectores para lograr resultados concretos”, acotó.

Liderazgo en activo

Actualmente, Alexis Torres lidera Resilient International PR, LLC, proporcionando asesoría estratégica en seguridad, tecnología y manejo de emergencias a municipios, agencias gubernamentales y entidades privadas. Su trabajo abarca la gestión de fondos federales, la redacción de propuestas competitivas, y la administración de portafolios de subvenciones con un enfoque en resultados y cumplimiento. Con una destacada carrera previa como Secretario del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico y Director en Homeland Security Investigations, Alexis ha liderado la implementación de soluciones tecnológicas innovadoras, como sistemas de vigilancia inteligente y análisis predictivo del crimen. Ahora, utiliza su experiencia para impulsar soluciones resilientes en Puerto Rico, el Caribe y América Latina.

Próximamente, Alexis Torres estará colaborando en el Miami Strategic Intelligence Institute con diversos análisis sobre tecnología, presupuesto, reclutamiento, retención de personal, optimización, ahorros, eliminación de la brecha en procesos de gobierno, así como estrategias para desarticular organizaciones criminales transnacionales.

Puede conocer más en miastrategicintel.com y resilientinternationalpr