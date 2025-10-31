viernes 31  de  octubre 2025
SEGURIDAD

El FBI desarticula ataque terrorista en Michigan, dice su director

La Policía de Dearborn confirmó una operación ocurrida esta madrugada en esta localidad, que en 2023 se convirtió en la primera ciudad de mayoría árabe de Estados Unidos.

El director del FBI kash Patel en la Casa Blanca.

KEVIN DIETSCH/ AFP

El director del FBI, Kash Patel, dijo el viernes que la agencia frustró un potencial "ataque terrorista" durante el fin de semana de Halloween en el estado de Michigan, Estados Unidos.

"Esta mañana, el FBI frustró un posible ataque terrorista y detuvo a varias personas en Michigan que presuntamente planeaban un ataque violento durante el fin de semana de Halloween", informó Patel en X.

EXTREMA IZQUIERDA

Miembros de una célula de Antifa enfrentan cargos por terrorismo

"Queremos asegurar a nuestros residentes que, en estos momentos, no existe ninguna amenaza para la comunidad", añadió.

Patel no ha dado más detalles por ahora sobre esta operación y ha terminado su mensaje con un agradecimiento a "los hombres y mujeres del FBI" que "hacen guardia las 24 horas del día, siete días a la semana" y "están ejecutando a la perfección su misión para defender la patria".

A la espera de más detalles, la Policía de Dearborn confirmó una operación ocurrida esta madrugada en esta localidad, que en 2023 se convirtió en la primera ciudad de mayoría árabe de Estados Unidos.

En su mensaje, la Policía confirma "una operación ocurrida este 31 de octubre" en la localidad, sin dar más información. "Queremos asegurar a nuestros residentes que en este momento no existe ninguna amenaza para la comunidad", ha hecho saber el departamento en su página de Facebook.

Esta información ha sido corroborada por la oficina del FBI en Detroit, que ha confirmado a CBS News la intervención de agentes del FBI en las ciudades de Dearborn y la vecina Inkster, ambas a las afueras de la zona metropolitana de Detroit , como parte de "una operación de seguridad".

FUENTE: Con información de Europa Press

