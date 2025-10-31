viernes 31  de  octubre 2025
Sindicato venezolano denuncia detención de periodista: se desconoce su paradero

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos responsabilizó al régimen de Nicolás Maduro por la integridad física y psicológica del periodista Joan Camargo

El periodista venezolano Johan Camargo fue detenido por sujetos desconocidos cuando salía de su casa la mañana del jueves 30 de octubre

El periodista venezolano Johan Camargo fue detenido por sujetos desconocidos cuando salía de su casa la mañana del jueves 30 de octubre

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS. - El periodista Johan Camargo, de la fuente de Sucesos, habría sido detenido por varios sujetos sin identificación y vestidos de negro la mañana del jueves 30 de octubre, según denunció el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP).

"El reportero salió de su casa, en Cotiza, a las 8:05 am a bordo de su moto cuando fue interceptado por otra moto y un vehículo rojo del que se bajaron varios hombres que lo obligaron a subir en el auto. Hasta este momento se desconoce el paradero de Camargo, cuya última conexión en WhatsApp fue a las 8:12 am", denunció el Sindicato en su cuenta de X la noche de este jueves.

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos responsabilizó al régimen de Nicolás Maduro por la integridad física y psicológica del periodista Joan Camargo.

"La desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad y una grave violación al derecho a informar y ser informado. Exigimos su inmediata aparición con vida, así como el cese del hostigamiento, la persecución y las detenciones arbitrarias", indicó la organización en sus redes sociales.

Periodista detenido desde febrero

La ONG Justicia, Encuentro y Perdón recordó que este jueves el periodista Rory Branker, quien permanece detenido desde el 20 de febrero, cumplió años en prisión, sin acceso a una defensa legal y sometido a una incertidumbre que amenaza su integridad y su derecho a la justicia.

Branker es reportero del portal La Patilla.

"En medio de esta situación, su familia enfrenta un nuevo golpe: la pérdida de su hermano Erman, quien durante meses fue su sostén cotidiano, llevándole alimentos y acompañamiento constante. Con su partida, Rory y su madre de 80 años quedan en una situación de profunda vulnerabilidad. Ella, con una fortaleza que desafía el dolor, enfrenta cada día con la esperanza de volver a abrazar a su hijo. Desde nuestra organización renovamos el llamado urgente a las autoridades venezolanas para que revisen su caso con justicia, garanticen su derecho a la defensa y adopten medidas que restituyan su libertad y su dignidad", indicó la organización.

FUENTE: Con información del Sindicato de Trabajadores de la Prensa/Comité por la Libertad de los Presos Políticos/ Justicia, Encuentro y Perdón

