Sindicato venezolano denuncia detención de periodista: se desconoce su paradero

CARACAS. - El periodista Johan Camargo, de la fuente de Sucesos, habría sido detenido por varios sujetos sin identificación y vestidos de negro la mañana del jueves 30 de octubre, según denunció el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP).

"El reportero salió de su casa, en Cotiza, a las 8:05 am a bordo de su moto cuando fue interceptado por otra moto y un vehículo rojo del que se bajaron varios hombres que lo obligaron a subir en el auto. Hasta este momento se desconoce el paradero de Camargo, cuya última conexión en WhatsApp fue a las 8:12 am", denunció el Sindicato en su cuenta de X la noche de este jueves.

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos responsabilizó al régimen de Nicolás Maduro por la integridad física y psicológica del periodista Joan Camargo.

"La desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad y una grave violación al derecho a informar y ser informado. Exigimos su inmediata aparición con vida, así como el cese del hostigamiento, la persecución y las detenciones arbitrarias", indicó la organización en sus redes sociales.

Periodista detenido desde febrero

La ONG Justicia, Encuentro y Perdón recordó que este jueves el periodista Rory Branker, quien permanece detenido desde el 20 de febrero, cumplió años en prisión, sin acceso a una defensa legal y sometido a una incertidumbre que amenaza su integridad y su derecho a la justicia.

Branker es reportero del portal La Patilla.

"En medio de esta situación, su familia enfrenta un nuevo golpe: la pérdida de su hermano Erman, quien durante meses fue su sostén cotidiano, llevándole alimentos y acompañamiento constante. Con su partida, Rory y su madre de 80 años quedan en una situación de profunda vulnerabilidad. Ella, con una fortaleza que desafía el dolor, enfrenta cada día con la esperanza de volver a abrazar a su hijo. Desde nuestra organización renovamos el llamado urgente a las autoridades venezolanas para que revisen su caso con justicia, garanticen su derecho a la defensa y adopten medidas que restituyan su libertad y su dignidad", indicó la organización.

