jueves 16  de  octubre 2025
EXTREMA IZQUIERDA

Miembros de una célula de Antifa enfrentan cargos por terrorismo

"Por primera vez: el FBI arrestó a extremistas anarquistas violentos alineados con Antifa y se presentaron cargos federales en su contra por el ataque a ICE en Prairieland, Texas", dijo el director del FBI Kash Patel

El director del FBI kash Patel en la Casa Blanca.

El director del FBI kash Patel en la Casa Blanca.

KEVIN DIETSCH/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Dos miembros de una célula del grupo terrorista de extrema izquierda Antifa, que ejecutaron un ataque a un centro de detención de inmigrantes en Texas, enfrentan cargos federales de terrorismo, según la acusación.

Los cargos contra Cameron Arnold y Zachary Evetts llegan tres meses después de que el presidente Donald Trump designara a Antifa como una organización terrorista nacional.

Lee además
El presidente Donald Trump habla con periodistas.
Conflicto

Trump, dispuesto a permitir que Israel reanude la ofensiva en Gaza si Hamás incumple el acuerdo
El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump estrecha la mano de su homólogo Vladimir Putin durante su encuentro en Alaska.
GUERRA EN UCRANIA

Trump acuerda reunirse con Putin en Budapest y Zelenski llega a Washington

Antifa es un difuso grupo extremista de izquierda no registrado legalmente. Viene de la palabra antifascismo y se usaba ya en la Alemania de inicios de los años 1930, donde grupos socialistas "anti-fa" intentaron oponerse al ascenso de los nazis de Adolf Hitler. Pero esta no es la misión de este grupo ahora, su misión es atacar todas las bases del capitalismo occidental y sembrar el caos en la calles durante los gobierno conservadores, a los que ellos consideran fascistas cuando en realidad los fascistas, anarquistas y violentos son ellos.

El FBI contra los anarquistas y extremistas de Antifa

"Por primera vez: el FBI arrestó a extremistas anarquistas violentos alineados con Antifa y se presentaron cargos en su contra por el ataque a ICE en Prairieland, Texas", dijo el director del FBI Kash Patel en X.

"Como lo ha dejado claro (el presidente Donald Trump), Antifa es una organización terrorista de izquierda", dijo la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, en X. "Serán procesados como tal".

Arnold y Evetts estaban entre diez personas acusadas por el ataque a las instalaciones administradas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), que realiza su trabajo de limpiar al país de millones de personas que entraron libremente sin ninguna revisión federal en el gobierno de Joe Biden..

La acusación dice que la pareja y otros acusados eran miembros de una "célula de Antifa".

Ambos fueron acusados de proporcionar material para apoyo terrorista, de intento de homicidio a funcionarios oficiales y delitos con armas de fuego contra agentes de ICE.

FUENTE: Con información de AFP.

Temas
Te puede interesar

Embajador Mike Waltz: Trump "hará lo que sea necesario" para proteger a EEUU de las "bandas terroristas"

EEUU denuncia que "narcos mexicanos han puesto precio a la cabeza de agentes de ICE en colaboración con Antifa"

Trump acusa a medios de prensa de ultraizquierda de apoyar a grupo terrorista Antifa

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump.
VENEZUELA

EEUU pasa de la presión a la acción: ataques en tierra a cárteles en Venezuela serían inminentes, admite Trump

Jay Collins,  teniente gobernador de Florida, durante la rueda de prensa. 
GRAN GOLPE AL NARCO

Florida intercepta cargamento de cocaína valorado en $17,3 millones en operación con la DEA

Esta fotografía publicada por la Presidencia venezolana muestra al dictador Nicolás Maduro (centro), pronunciando un discurso junto al ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López (izq.), durante una reunión con miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en Caracas, el 28 de diciembre de 2023.
VENEZUELA

Régimen de Maduro se prepara ante crecientes tensiones con EEUU, reportan que barco encalló

Captura de video muestra a un oficial de Jacksonville mientras realizada el arresto de una mujer.
CONTROVERSIA

Arresto de madre en Jacksonville desata debate nacional sobre uso de la fuerza policial

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump estrecha la mano de su homólogo Vladimir Putin durante su encuentro en Alaska.
GUERRA EN UCRANIA

Trump acuerda reunirse con Putin en Budapest y Zelenski llega a Washington

Te puede interesar

El exsecretario de Seguridad Nacional John Bolton 
JUSTICIA

Fiscalía federal inculpa a John Bolton, exsesor de Seguridad Nacional
El director del FBI kash Patel en la Casa Blanca.
EXTREMA IZQUIERDA

Miembros de una célula de Antifa enfrentan cargos por terrorismo

El presidente Donald J. Trump en la Casa Blanca.
FINANZAS

Déficit presupuestario de EEUU cae 2% en cinco meses, gracias a aranceles

Jay Collins,  teniente gobernador de Florida, durante la rueda de prensa. 
GRAN GOLPE AL NARCO

Florida intercepta cargamento de cocaína valorado en $17,3 millones en operación con la DEA

Una mujer echa combustible a su auto. Los precios de la gasolina siguen en ascenso nuevamente. 
LA BOLSA

Precio del barril de petróleo estadounidense cierra a 57,46 dólares