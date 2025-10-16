Miembros de una célula de Antifa enfrentan cargos por terrorismo

Dos miembros de una célula del grupo terrorista de extrema izquierda Antifa , que ejecutaron un ataque a un centro de detención de inmigrantes en Texas, enfrentan cargos federales de terrorismo , según la acusación.

Los cargos contra Cameron Arnold y Zachary Evetts llegan tres meses después de que el presidente Donald Trump designara a Antifa como una organización terrorista nacional.

Antifa es un difuso grupo extremista de izquierda no registrado legalmente. Viene de la palabra antifascismo y se usaba ya en la Alemania de inicios de los años 1930, donde grupos socialistas "anti-fa" intentaron oponerse al ascenso de los nazis de Adolf Hitler. Pero esta no es la misión de este grupo ahora, su misión es atacar todas las bases del capitalismo occidental y sembrar el caos en la calles durante los gobierno conservadores, a los que ellos consideran fascistas cuando en realidad los fascistas, anarquistas y violentos son ellos.

El FBI contra los anarquistas y extremistas de Antifa

"Por primera vez: el FBI arrestó a extremistas anarquistas violentos alineados con Antifa y se presentaron cargos en su contra por el ataque a ICE en Prairieland, Texas", dijo el director del FBI Kash Patel en X.

"Como lo ha dejado claro (el presidente Donald Trump), Antifa es una organización terrorista de izquierda", dijo la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, en X. "Serán procesados como tal".

Arnold y Evetts estaban entre diez personas acusadas por el ataque a las instalaciones administradas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), que realiza su trabajo de limpiar al país de millones de personas que entraron libremente sin ninguna revisión federal en el gobierno de Joe Biden..

La acusación dice que la pareja y otros acusados eran miembros de una "célula de Antifa".

Ambos fueron acusados de proporcionar material para apoyo terrorista, de intento de homicidio a funcionarios oficiales y delitos con armas de fuego contra agentes de ICE.

FUENTE: Con información de AFP.