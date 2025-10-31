Marco Rubio desmiente que EEUU esté listo para atacar Venezuela

Foto de la Marina de los EE.UU., el USS Gerald R. Ford (CVN 78).

WASHINGTON — El presidente Donald Trump dijo este viernes que no planea ataques a Venezuela , luego de las expectativas por el amplio despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe.

Analistas políticos y militares en EEUU incluso han pronosticado que EEUU podría derrocar en las próximas semanas al narcorégimen ilegítimo de Nicolás Maduro .

"No", respondió Trump cuando un periodista a bordo del Air Force One le preguntó sobre los informes que indicaban que estaba considerando tales ataques.

Estados Unidos ha desplegado ocho buques de su Marina de guerra en el Caribe y ha enviado aviones de combate furtivos F-35 a Puerto Rico, mientras un grupo de ataque de portaaviones se dirige hacia la región.

Según Washington, esa fuerza militar tiene como objetivo frenar el narcotráfico y reforzar la seguridad de EEUU en la región.

Ataques a narcolanchas

Estados Unidos inició a principios de septiembre una campaña de ataques contra embarcaciones dedicadas al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico oriental, que ha dejado al menos 62 narcos muertos y destruido 14 barcos y un sumergible.

La Casa Blanca ha reiterado la imperiosa necesidad de detener de una vez el tráfico de drogas hacia EEUU que en 2024 causó la muerte de más de 300.000 personas, la mayoría de ellas menores de 30 años de edad.

El narcotráfico mediante estas embarcaciones representa, como lo ha dicho Washington, una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos.

Además de los recursos militares desplegados en la región, Washington ha realizado múltiples demostraciones de fuerza con bombarderos B-52 y B-1B sobrevolando cerca de la costa de Venezuela. La más reciente ocurrió el lunes.

"Sus fuentes los engañaron"

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, transmitió el mismo mensaje en respuesta a un artículo del Miami Herald que afirmaba que las fuerzas de Washington estaban listas para atacar el país sudamericano.

"Sus 'fuentes', que dicen tener 'conocimiento de la situación', los engañaron para que escribieran una noticia falsa", afirmó Rubio en una publicación en X.

Previamente, la secretaria adjunta de prensa de la Casa Blanca, Anna Kelly, había desmentido la información y recordado al 'Herald' que cualquier anuncio de este calibre queda en manos del presidente estadounidense.

Proseguir con los ataques terrestres sería la culminación de una campaña mucho más agresiva por parte de Trump para detener el flujo de drogas y acorralar al gobernante chavista Nicolás Maduro, a quien el gobierno estadounidense considera ilegítimo, el cabecilla del Cártel de los Soles y que debería abandonar el poder.

La semana pasada, el Gobierno de EEUU anunció el envío de un grupo de ataque naval a Latinoamérica, con el portaaviones 'Gerald R. Ford' a la cabeza, en un paso más dentro de su despliegue de destructores de misiles guiados como parte de sus operaciones de seguridad fronteriza. Trump ya había confirmado previamente que había autorizado operaciones encubiertas de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en Venezuela.

FUENTE: Con información de AFP.