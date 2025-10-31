viernes 31  de  octubre 2025
SEGURIDAD NACIONAL

Marco Rubio desmiente que EEUU esté listo para atacar Venezuela

Estados Unidos ha desplegado ocho buques de su Marina de guerra en el Caribe y ha enviado aviones de combate furtivos F-35 a Puerto Rico, mientras un grupo de ataque de portaaviones se dirige hacia la región

Foto de la Marina de los EE.UU., el USS Gerald R. Ford (CVN 78).

Foto de la Marina de los EE.UU., el USS Gerald R. Ford (CVN 78).

Marina de los EEUU vìa AFP
Soldados estadounidenses durante un reciente operativo en el Caribe.

Soldados estadounidenses durante un reciente operativo en el Caribe.

Cuerpo de Marines de EEUU/ Emily Hazelbaker
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El presidente Donald Trump dijo este viernes que no planea ataques a Venezuela, luego de las expectativas por el amplio despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe.

Analistas políticos y militares en EEUU incluso han pronosticado que EEUU podría derrocar en las próximas semanas al narcorégimen ilegítimo de Nicolás Maduro.

Lee además
El USS Gerald R. Ford (CVN-78), es un portaaviones nuclear que es el más grande del mundo.
ESCALADA

EEUU podría intervenir en los próximos días a Venezuela, dice consejero presidencial de Trump
El presidente estadounidense Donald Trump (izq.) conversa con el presidente chino Xi Jinping mientras se dan la mano tras sus conversaciones en la base aérea de Gimhae, ubicada junto al aeropuerto internacional de Gimhae en Busan, el 30 de octubre de 2025. 
ENCUENTRO

Donald Trump y Xi Jinping pactan apaciguar su disputa comercial

"No", respondió Trump cuando un periodista a bordo del Air Force One le preguntó sobre los informes que indicaban que estaba considerando tales ataques.

Estados Unidos ha desplegado ocho buques de su Marina de guerra en el Caribe y ha enviado aviones de combate furtivos F-35 a Puerto Rico, mientras un grupo de ataque de portaaviones se dirige hacia la región.

Según Washington, esa fuerza militar tiene como objetivo frenar el narcotráfico y reforzar la seguridad de EEUU en la región.

Ataques a narcolanchas

Estados Unidos inició a principios de septiembre una campaña de ataques contra embarcaciones dedicadas al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico oriental, que ha dejado al menos 62 narcos muertos y destruido 14 barcos y un sumergible.

La Casa Blanca ha reiterado la imperiosa necesidad de detener de una vez el tráfico de drogas hacia EEUU que en 2024 causó la muerte de más de 300.000 personas, la mayoría de ellas menores de 30 años de edad.

El narcotráfico mediante estas embarcaciones representa, como lo ha dicho Washington, una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos.

Además de los recursos militares desplegados en la región, Washington ha realizado múltiples demostraciones de fuerza con bombarderos B-52 y B-1B sobrevolando cerca de la costa de Venezuela. La más reciente ocurrió el lunes.

"Sus fuentes los engañaron"

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, transmitió el mismo mensaje en respuesta a un artículo del Miami Herald que afirmaba que las fuerzas de Washington estaban listas para atacar el país sudamericano.

"Sus 'fuentes', que dicen tener 'conocimiento de la situación', los engañaron para que escribieran una noticia falsa", afirmó Rubio en una publicación en X.

Previamente, la secretaria adjunta de prensa de la Casa Blanca, Anna Kelly, había desmentido la información y recordado al 'Herald' que cualquier anuncio de este calibre queda en manos del presidente estadounidense.

Proseguir con los ataques terrestres sería la culminación de una campaña mucho más agresiva por parte de Trump para detener el flujo de drogas y acorralar al gobernante chavista Nicolás Maduro, a quien el gobierno estadounidense considera ilegítimo, el cabecilla del Cártel de los Soles y que debería abandonar el poder.

La semana pasada, el Gobierno de EEUU anunció el envío de un grupo de ataque naval a Latinoamérica, con el portaaviones 'Gerald R. Ford' a la cabeza, en un paso más dentro de su despliegue de destructores de misiles guiados como parte de sus operaciones de seguridad fronteriza. Trump ya había confirmado previamente que había autorizado operaciones encubiertas de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en Venezuela.

Marco Rubio desmiente que EEUU esté listo para atacar Venezuela

FUENTE: Con información de AFP.

Temas
Te puede interesar

María Corina Machado asegura que Maduro inició la guerra contra los venezolanos: "Trump la está deteniendo"

Trump reitera que EEUU realizará ensayos nucleares si otros países lo hacen

EEUU anuncia drástico recorte en las admisiones de refugiados que será de 7.500 al año

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen referencial del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS).
EEUU

USCIS modifica el proceso de renovación de permisos de trabajo para extranjeros

Foto de la Marina de los EE.UU., el USS Gerald R. Ford (CVN 78).
SEGURIDAD NACIONAL

Marco Rubio desmiente que EEUU esté listo para atacar Venezuela

El periodista venezolano Johan Camargo fue detenido por sujetos desconocidos cuando salía de su casa la mañana del jueves 30 de octubre
REPRESIÓN

Sindicato venezolano denuncia detención de periodista: se desconoce su paradero

Rodolfo Mantilla es buscado por el FBI Miami.
ALERTA

FBI en Miami busca a presunto narcotraficante y ofrece recompensa

Persona con un reloj marcando la hora 
CAMBIO HORARIO

Florida se prepara para atrasar el reloj este 2 de noviembre y ganar una hora de sueño

Te puede interesar

Foto de la Marina de los EE.UU., el USS Gerald R. Ford (CVN 78).
SEGURIDAD NACIONAL

Marco Rubio desmiente que EEUU esté listo para atacar Venezuela

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Oficina de distrito del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés).  
MIGRACIÓN

Jueza federal suspende temporalmente cobro de tarifa para tramitar solicitudes de asilo

Monseñor Thomas Wenski.
DIMISIÓN

Arzobispo de Miami presenta renuncia al Papa, su futuro depende de la decisión del Vaticano

Voluntario de una organización en Filadelfia preparan bolsas de alimentos para personas necesitadas.
CIERRE DEL GOBIERNO

Demócratas privan a millones de estadounidenses de ayuda alimentaria y otros servicios

El presidente Donald Trump habla con los periodistas a bordo del Air Force One.
ARMAMENTO NUCLEAR

Trump reitera que EEUU realizará ensayos nucleares si otros países lo hacen