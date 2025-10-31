Arzobispo de Miami presenta renuncia al Papa, su futuro depende de la decisión del Vaticano

MIAMI . - El arzobispo de Miami, Thomas Wenski, presentó formalmente su carta de renuncia al papa León XIV tras celebrar su 75º cumpleaños el pasado 18 de octubre, en cumplimiento con el derecho canónico que rige a la Iglesia católica.

El anuncio lo realizó el propio Wenski durante una misa en la Catedral de San Vicente de Paúl en Miami Shores, donde explicó que, si bien inicia el proceso para su jubilación, su permanencia en el cargo depende enteramente de la decisión del pontífice.

Proceso canónico y decisión papal

La Arquidiócesis de Miami aclaró mediante un comunicado oficial que el arzobispo no se retira de forma inmediata. La presentación de la renuncia a los 75 años es un requisito estándar para todos los obispos y arzobispos, pero la aceptación de la misma queda a completa discreción de Roma.

"Este es un proceso que no tiene plazo fijo y que a veces puede durar años", señaló el comunicado, para despejar cualquier duda sobre una salida inminente.

El propio Wenski manifestó en su homilía su disposición a continuar: "Cuándo deje el cargo y quién me reemplazará dependerá de él", afirmó en referencia al Papa.

Wenski es una figura histórica para la comunidad católica local, ya que es el primer nativo de la Arquidiócesis en convertirse en su líder.

Ocupa el cargo de arzobispo de Miami desde 2010, tras haber servido como obispo de la Diócesis de Orlando entre 2004 y 2010 y como obispo auxiliar de Miami de 1997 a 2003.