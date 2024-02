El grafeno, el material que sustituye la dependencia energética de China ya se produce en EEUU

Actualmente, en Estados Unidos funciona la primera planta de grafeno turboestrático en el mundo, Faradyne Power, que arrancó sus operaciones el pasado 31 de enero en Tennessee, con una capacidad de producción de 360 toneladas métricas al año, sin dañar al medioambiente.

“El proceso (de producción) que nosotros tenemos es un proceso 100% renovable. La materia que nosotros utilizamos es biomasa (residuos agrícolas, forestales, agroalimentarios y materia orgánica)”, explica Juan José Tost, presidente de Faradyne Power, con oficinas en Miami, en entrevista a DIARIO LAS AMÉRICAS.

Proceso patentado

El proceso, patentado por Faradyne Power, consiste en “secuestrar” el dióxido de carbono (CO2) a través de los árboles muertos de la naturaleza, que tienden a ocasionar incendios forestales, para transformarlo en grafeno turbostrático.

“Este material tiene unas cualidades especiales y ha sido, hasta ahora, extremadamente difícil de obtener y es algo que viene de recursos muy limitados (minas de grafito)”, indica Tost.

El grafeno se extraía principalmente del grafito, en un proceso que es bastante complejo y dañino para el planeta. “No es un proceso limpio, tienes que usar unos procesos altamente químicos para poder sacar el grafeno que viene del grafito, por lo que es muy dañino”, agrega.

Este es un procedimiento sumamente costoso, por lo que el precio comercial del grafeno ronda entre los 67.000 y 200.000 dólares por tonelada. Además, anteriormente no había manera de que el proceso de extracción fuera constante, por lo que la calidad del grafeno variaba por lote.

“Nosotros logramos hacer que por primera vez se tenga una producción continua de grafeno turboestrático y con la misma calidad. Tenemos la manera de poder hacerlo continuo, constante y que sea económico, sin utilizar ningún componente químico, por lo que no va a ser dañino al medio ambiente”, destaca Tost.

Reducción de CO2

El proceso que utiliza Faradyne Power es totalmente limpio y amigable con el medio ambiente, ya que no hace emisiones de CO2. “Lo que hacemos es reducir las emisiones de carbón, lo secuestramos y ya no se va otra vez a la atmósfera”, agregó.

Esta técnica hace que el grafeno que producen sea competitivo con otros materiales, puesto que no requiere de grandes inversiones ni tiene que cumplir con las restricciones de control impuestas por la Agencia de Protección Ambiental de EEUU (EPA, por sus siglas en inglés), ya que no emplea componentes dañinos.

“Nuestra producción es relativamente a muy bajo costo, altamente rentable y, lo más importante, es que es renovable. Después que usamos un árbol que está muerto, siembro otro árbol y ese otro árbol después, cuando fallece en 20 años o 30 años, lo podemos utilizar, así que siempre voy a tener materia prima disponible”, apunta Tost.

Versatilidad

El grafeno es un material extraordinario y con una gran versatilidad. Comercializado en láminas, este componente se puede emplear en electrónica, informática o aeronáutica, mientras que en polvo se utilizaría en otros ámbitos, como el de la construcción.

Hoy en día se puede encontrar en diversos dispositivos de uso cotidiano, como computadoras, teléfonos, equipos de música, sensores y prótesis, entre otros. Además se puede utilizar en la fabricación de aviones, satélites espaciales, vehículos y edificios que, de acuerdo con el sitio web Graphenano, serían construcciones más seguras y resistentes.

“El grafeno normal es el elemento en el planeta Tierra que puede almacenar más electricidad de todos. El que nosotros desarrollamos, que se llama grafeno turboestrático, tiene de siete a 20 veces mayor capacidad que el normal”, resalta Tost.

Por su transparencia y flexibilidad, este elemento es ideal para fabricar pantallas flexibles para todo tipo de dispositivos, y su alta conductividad permite alargar por diez la vida útil de las baterías y acelerar el proceso de carga para que ocurra en menor cantidad de tiempo, por lo que podría sustituir gran parte de las baterías de litio, que son inflamables y altamente contaminantes.

Dependencia china

Hasta el momento no existía una gente de grafeno de calidad constante y de alto volumen, por lo cual se veía frenado el desarrollo de productos con este material, debido a que que se dependía al 100% de las importaciones del componente, así como de otras materias primas importantes para industria eléctrica y de superconductores.

Faradyne Power trabaja en el desarrollo de un sistema de almacenamiento de energía 100% procedente y fabricado en EEUU, que es "seguro, confiable y ecológico", en vista de que no contiene litio, cobalto, níquel, manganeso ni grafito, minerales que provienen principalmente de China y de otros mercados.

En plena escalada de tensiones entre China y Washington, Pekín, que procesa el 100% del grafito, hasta ahora clave para la fabricación de baterías, impuso restricciones a su exportación a EEUU y Europa.

Dejar atrás la dependencia china y de otros mercados extranjeros es hoy en día una de las principales prioridades de EEUU, y Faradyne Power les presenta una alternativa.

“Nuestras baterías son limpias, no necesitan ninguno de esos componentes. Toda la materia prima para producirlas son 100% locales, lo único que utilizamos es grafeno y cobre o aluminio. Todos los materiales los tenemos en Estados Unidos, no tenemos que importar, por lo que nos permite no tener dependencia de terceros para poder competir”, subraya Tost.

Sin reacción química

Actualmente, el Pentágono invierte, además, millones de dólares en la búsqueda de un sustituto del litio, que le permita fabricar baterías que no exploten para impulsar el futuro del ejército, el transporte y las energías renovables, sin depender de Pekín.

Esta preocupación quedaría atrás con la fabricación de baterías de grafeno, puesto que al no utilizar litio, no produce reacción química ni calor, por lo que no corre el riesgo de provocar explosiones. El grafeno también tiene una capacidad de almacenamiento de energía de cinco a 20 veces más que cualquiera de las baterías existentes. “Hoy el mundo puede almacenar energía sin necesidad de depender de esos químicos y se puede producir en EEUU”, enfatiza Tost.

Faradyne Power se prepara para abrir su segunda fábrica de grafeno turboestrático en Montana, dentro de 10 meses, aproximadamente, que tendrá materia prima garantizada para los próximos 100 años.

