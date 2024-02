Líder republicano en el Senado, Mitch McConnell, anuncia su retiro del cargo

“Uno de los talentos de vida menos apreciados es el de saber cuándo es momento de avanzar hacia el próximo capítulo de vida”, dijo McConnell. “Así es que me dirijo a ustedes hoy... para decir que éste será mi último período como líder republicano del Senado”.

McConnell anunció que planea concluir su período actual, que concluye en enero de 2027, “pero desde un asiento distinto de la cámara”. Sus allegados dijeron que la decisión no tiene nada que ver con la salud de McConnell, quien sufrió una concusión en otoño del año pasado y en dos ocasiones públicas su rostro se paralizó brevemente mientras hablaba.

“Cuando pensé sobre cuándo dar la noticia en el Senado, siempre imaginé que debía ser en un momento en que tenga total claridad y paz sobre el ocaso de mi labor”, agregó McConnell. “Un momento en que esté seguro de que he ayudado a preservar los ideales en los que creo tan fuertemente. Ese momento llegó hoy”.

McConnell no dio una razón específica sobre el momento de su decisión, que llevaba contemplando desde hace meses, pero sí citó la muerte reciente de la hermana menor de su esposa como un momento que provocó introspección. “El fin de mis contribuciones está más cerca de lo que me hubiera gustado”, dijo McConnell.

Mitch McConnell, sin embargo, no ha aclarado si dejará el cargo de senador por Kentucky, que ocupa desde 1985.

Sin embargo, en otras partes de su discurso, sus palabras adquirieron un tono más ligero, cuando habló sobre el arco de su carrera senatorial.

Recordó que cuando llegó al Senado “me alegraba apenas si alguien recordaba mi nombre”. Durante su campaña en 1984, cuando Reagan visitaba Kentucky, el presidente lo llamó “Mitch O’Donnell”.

McConnell se adhirió a la visión de Reagan del rol que Estados Unidos debe desempeñar en el mundo, y ha perseverado pese a la oposición, incluso del expresidente Donald Trump, a que el Congreso apruebe un paquete de asistencia extranjera que incluye 60.000 millones de dólares Ucrania.

“No tengo conflicto sobre la bondad de nuestro país y el rol irreemplazable que desempeñamos como líderes del mundo libre”, dijo McConnell.

Pese a las altas probabilidades en contra, logró conseguir los 22 votos republicanos para aprobar el paquete en el Senado, y enviarlo a la Cámara de Representantes.

“Créanme cuando digo que conozco la política dentro de mi partido en este momento particular. Tengo mis defectos. Entender mal la política no es uno de ellos”, expresó McConnell. “Pero aparte de eso, creo más férreamente que nunca que el liderazgo global de Estados Unidos es esencial para preservar la ciudad brillante sobre una colina de la que hablaba Ronald Reagan. Mientras me quede aliento en esta Tierra, defenderé el excepcionalismo estadounidense”.

Siempre ha cultivado una imagen austera, con trajes que parecen salidos de un guardarropa de los años 1970.

Durante la presidencia de Joe Biden, a quien conoce bien por haber trabajado con él durante años en el Senado, contribuyó a la aprobación de varios proyectos de ley apoyados por ambos partidos.

En los últimos meses su estado de salud fue motivo de preocupación.

En marzo, el senador tuvo que ser hospitalizado como consecuencia de una caída durante una cena que le dejó conmoción cerebral, una costilla rota y casi seis semanas de baja laboral.

Esta caída avivó las críticas al envejecimiento de la clase política estadounidense, a veces calificada de gerontocracia, pero Mitch McConnell se negó categóricamente a dimitir.

FUENTE: Con información de AP y AFP