Charlie Kirk, un profeta de nuestros tiempos

Sí, Charlie es un profeta de nuestros tiempos, pues el profeta anuncia, denuncia y corrige… Esa fue su misión, que con mucho valor y conocimiento realizó a cabalidad hasta su último suspiro…

Será recordado principalmente, como él mismo lo dijo: “por su valor en defender su FE EN CRISTO JESÚS, EL SEÑOR”.

INDIGNACIÓN "Tolerancia cero", la advertencia del Pentágono a militares que se burlen del asesinato de Charlie Kirk

Como todo profeta, fue ungido por Dios con muchos dones, entre ellos la sabiduría, el conocimiento, la piedad y el amor a Dios, a su familia, a su patria y a su prójimo.

Siempre habló con firmeza y claridad, basado en la “verdad” fundamentada en hechos reales y en la palabra de Dios.

Entre los frutos de sus enseñanzas están que nos hizo despertar (especialmente a los jóvenes) y estar conscientes de lo mal que anda el mundo caminando al revés y que esto es por la FALTA DE DIOS en nuestras vidas, obra de Satanás, quien sutilmente fue aprovechando el espacio para ganar terreno y lograr su meta, que no es otra que la perdición de las almas, valiéndose de la triple combinación del “wokismo, marxismo e islamismo”, como nos mostró puntualmente Charlie Kirk en sus conversatorios con los jóvenes en más de 3,500 ocasiones en las distintas universidades que visitó durante su vida en los más de 12 años de misión.

La gente está engañada y tiene que despertar. El Islam NO es una religión pacífica; hace falta leer el Corán para poder conocer su origen lleno de odio y violencia que incita al asesinato de todo aquel que no se convierta al Islam, a quienes nos llaman “infieles”…

Corán 2:191

“Acabad con todos los incrédulos”.

9:5

“Cuando se les presente la oportunidad, matad a los infieles donde los encuentren”.

8:12

“Aterroriza y decapita a quienes crean en escrituras distintas del Corán”.

Y pudiéramos seguir con muchas citas más que inducen al odio y al asesinato de todos los no musulmanes; para ellos esta es la manera de vivir y de llegar al cielo, donde les esperan 72 vírgenes, me imagino que para seguir torturando y maltratando como lo hacen con las mujeres, quienes son para ellos ciudadanas de segunda categoría.

Charlie Kirk se esforzó en educar a nuestros jóvenes, combatiendo la ignorancia con conocimientos, abriendo los ojos de aquellos que estaban dispuestos a aprender e investigar y confirmar sus enseñanzas, como por ejemplo a tantos jóvenes que los woke/marxistas/islamistas convenientemente han engañado, inducido y tienen como títeres, gritando por todos lados “somos queers por Palestina”, cuando la realidad es que en los países islamistas los homosexuales son decapitados. Verdaderamente, la ignorancia es atrevida.

Charlie Kirk educó y ayudó a muchos con la verdad tal cual; esto hizo que muchos encontraran su razón de vivir en Cristo Jesús. Llamando a las cosas por su nombre, enseñó con la palabra de Dios que solo existen 2 géneros, pues Dios NO se equivoca y Él nos creó a Su imagen y semejanza: “Hombre y mujer nos creó”. Génesis 1:26.

Que la “práctica” de la homosexualidad es abominable ante los ojos de Dios. Levíticos 18:22

Que Dios NOS AMA A TODOS nosotros a pesar de ser pecadores, por eso nos perdona, muestra el camino y nos corrige como lo hace con la samaritana en Juan 8,11 cuando le dice: "Yo tampoco te condeno, vete y NO peques más.

Nos enseñó que ISRAEL es el pueblo elegido por Dios, pues Su palabra nos dice en Génesis 12:3: “Israel, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré; y serán benditas en ti todas las familias de la tierra”.

Sobre la guerra de Gaza contra Israel fue muy claro y preciso, directo y al punto; no podemos pretender que si inicias una guerra, no recibas respuesta en defensa. Los woke/marxistas/islamistas, en específico los terroristas de Hamas, al igual que en todos nuestros países de Latinoamérica que están bajo el yugo de la izquierda, pretenden pasar de “victimarios a víctimas” y venderse como mansas palomas cuando son semejantes demonios perversos y asesinos. En toda guerra, lamentablemente, hay muerte de mucha gente inocente y esta guerra no es la excepción.

Charlie Kirk en su corta vida caminó por el lado correcto de la historia; como buen profeta fue anunciando, denunciando y corrigiendo.

Su sangre derramada dará mucho fruto, como siempre lo ha sido a través de la historia la sangre derramada de los mártires.

Por todo esto y mucho más, hoy podemos decir con dolor, pero con júbilo cristiano: “Bienaventurados los perseguidos por mi causa, porque su nombre está escrito en el cielo”. Lc 6,23

¡Descansa en paz, apóstol de Dios, Charlie Kirk!

¡Gracias por el testimonio de tu vida!

Sigamos su ejemplo.

Muñeca Fuentes