FAIR pide a tribunal desestimar demanda para extender TPS a un millón de haitianos y venezolanos

Maca Iglesias (der.) se une a otros para apoyar una resolución a favor de restablecer el estatus de protección temporal (TPS) para los venezolanos el 13 de febrero de 2025 en Miami, Florida.

WASHINGTON.- La Federación para la Reforma Migratoria Estadounidense (FAIR) presentó un escrito ante el Tribunal Federal de Distrito de Massachusetts en el que se opone a la iniciativa de activistas antifronteras de extender el Estatus de Protección Temporal (TPS) para haitianos y venezolanos.

Antes de dejar el cargo, el exsecretario de Seguridad Nacional del presidente Biden, Alejandro Mayorkas, extendió el TPS para haitianos y venezolanos. Posteriormente, la secretaria de Seguridad Nacional del presidente Trump, Kristi Noem, anuló estas extensiones.

Pero los demandantes de mantener ese estatus de protección temporal alegan que Noem actuó "ilegalmente", argumentando que la ley impide a un secretario reconsiderar acciones previas. FAIR sostuvo que la interpretación de los demandantes del estatuto del TPS está lejos de ser la única interpretación posible.

"Otra interpretación, al menos igualmente válida, es que el estatuto del TPS le permite implícitamente anular acciones previas, y esta última interpretación es preferible, ya que evita el conflicto que la primera crea en este caso entre el estatuto y la autoridad constitucional del Presidente", señalaron.

"La demanda de los activistas debe ser desestimada, ya que la acción de Noem se tomó por orden del presidente (Donald Trump) mediante una orden ejecutiva y, por lo tanto, fue una acción presidencial que los tribunales carecen de jurisdicción para revisar", indicó FAIR, según nota de prensa.

Dale L. Wilcox, director ejecutivo y asesor general de FAIR, aseveró que "la Corte Suprema ha reconocido repetidamente la autoridad inherente del Presidente para excluir a extranjeros, e 'inherente' claramente significa que puede ejercerla incluso sin estar sujeto a una ley específica”.

"Esperamos que la Corte reconozca esta vital autoridad presidencial y desestime este caso”, dijo Wilcox.

Orden del juez

Un juez federal ordenó a la administración Trump cumplir con su fallo anterior que reinstauraba TPS para venezolanos y exigió la reapertura del registro para estos migrantes por 24 horas.

Este viernes 12 de septiembre se informó que la orden fue emitida luego de la negativa del gobierno a permitir el acceso a un sitio web para renovar las protecciones vigentes. El juez Edward Chen dictaminó el 5 de septiembre que las acciones de la administración Trump, que despojaban de ayuda a un millón de venezolanos y haitianos, eran ilegales.

El 5 de septiembre, un juez federal falló en contra de la administración Trump para impedir que pusiera fin a las protecciones legales temporales que han otorgado a más de 1 millón de personas de Haití y Venezuela el derecho a vivir y trabajar en Estados Unidos.

El TPS para los venezolanos fue aprobado en 2021 y ampliado en 2023, con lo cual se permitió a miles de personas permanecer en territorio estadounidense de forma legal. El gobierno de Trump rechazó la medida bajo el argumento de que incentivaba la migración irregular y afectaba los esfuerzos por asegurar la frontera sur.

FUENTE: Con información de nota de prensa de FAIR/Univisión Noticias