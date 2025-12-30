martes 30  de  diciembre 2025
Mayoría de miembros de la Fed a favor de nuevos recortes de tasas de interés

En su reunión del 9 y 10 de diciembre, los integrantes del Comité de Política Monetaria (FOMC) votaron 9-3 a favor de bajar las tasas en un cuarto de punto porcentual, situándolas en un rango comprendido entre el 3,50% y el 3,75%

El presidente de la Reserva Federal Jerome Powell en conferencia de prensa.

SOMODEVILLA / VIA AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

La mayoría de los miembros de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed, banco central) considera apropiado nuevos recortes de las tasas de interés si la inflación disminuye, según las actas de la reunión más reciente publicadas el martes.

Pero algunos funcionarios también sugirieron que probablemente sería adecuado mantener los tipos "sin cambios durante algún tiempo", luego de la última reducción este mes.

En su reunión del 9 y 10 de diciembre, los integrantes del Comité de Política Monetaria (FOMC) votaron 9-3 a favor de bajar las tasas en un cuarto de punto porcentual, situándolas en un rango comprendido entre el 3,50% y el 3,75%.

Sin embargo, unos pocos que votaron por este tercer recorte consecutivo indicaron que podrían haber apoyado mantener las tasas incambiadas.

La cuerda floja

Las actas de la reunión de la Fed resaltan la cuerda floja en la que se mueven los funcionarios de la Fed.

Los responsables de la política monetaria han estado divididos sobre el ritmo de los recortes, en tanto las tasas más bajas impulsan la economía y las más altas buscan contener la inflación a medida que los aranceles del presidente Donald Trump hacen sentir su efecto.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, insinuó que el banco central podría posponer un nuevo recorte en los próximos meses.

Por ahora, las actas de la Fed muestran que los funcionarios esperan que la inflación se mantenga "elevada de forma moderada en el corto plazo" antes de avanzar gradualmente hacia su objetivo del 2%.

Por otra parte, la mayoría de los responsables de la política monetaria estimaron que los indicadores recientes apuntan a una continua desaceleración del empleo.

La próxima reunión de la Fed está prevista para el 27 y 28 de enero y los actores del mercado esperan que los tipos se mantengan en su nivel actual, según lo recopilado por la herramienta de seguimiento de CME, FedWatch.

FUENTE: Con información de AFP.

