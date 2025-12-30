martes 30  de  diciembre 2025
LA BOLSA

Wall Street abre en equilibrio a la espera de noticias de la Fed

En las primeras operaciones, el índice Dow Jones (-0,05%), el tecnológico Nasdaq (-0,04%) y el ampliado S&P 500 (-0,02%) se mantuvieron prácticamente en equilibrio

Un agente de la Bolsa de Nueva York observa en las pantallas los indicadores del día.

Un agente de la Bolsa de Nueva York observa en las pantallas los indicadores del día.

ANGELA WEIS/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Wall Street abrió sin gran entusiasmo este martes, a la espera del informe de la última reunión de la Reserva Federal (Fed, banco central estadounidense), en un contexto de bajo volumen de operaciones previo al Año Nuevo.

En las primeras operaciones, el índice Dow Jones (-0,05%), el tecnológico Nasdaq (-0,04%) y el ampliado S&P 500 (-0,02%) se mantuvieron prácticamente en equilibrio.

Lee además
Aviones de combate de Estados Unidos en el Caribe para combatir las redes del narcotráfico.
NARCOTRÁFICO

EEUU fortalece presencia militar en Puerto Rico con miras a mayor presión en el Caribe
El jefe de operaciones humanitarias de la ONU, Tom Fletcher.
EL MUNDO

EEUU ofrece 2.000 millones a la ONU para ayuda humanitaria en 2026

La Bolsa de Nueva York cerró a la baja el lunes, lastrada por las tomas de ganancias de algunas grandes empresas del sector tecnológico, en un mercado poco concurrido antes de Año Nuevo.

El Dow Jones perdió un 0,51%, el tecnológico Nasdaq retrocedió un 0,50% y el ampliado S&P 500 cayó un 0,35%.

El mercado está "más bien tranquilo", dijo a la AFP Sam Stovall, de CFRA. Explicó que el volumen de negociaciones "es muy bajo" porque "en las últimas dos semanas, muchos inversionistas salen de vacaciones".

La caída del martes respondió, sobre todo, a un movimiento técnico. "Los participantes del mercado están vendiendo acciones para asegurar ganancias", resumió Stovall.

Escaso movimiento de inversiones por vacaciones de fin de año

La gigante de los semiconductores Nvidia perdió un 1,21% hasta 188,22 dólares por acción, después de subir un 5% la semana pasada.

Otras acciones relacionadas con el entusiasmo por la inteligencia artificial (IA) también cayeron. Oracle perdió un 1,30%, Broadcom retrocedió un 0,78% y Qualcomm bajó un 0,79%.

El especialista en vehículos eléctricos Tesla "es otro peso pesado rezagado", señalaron analistas de Briefing.com. Su acción cayó un 3,27% hasta 459,64 dólares.

"Es probable que los inversionistas estén organizando sus portafolios con el fin de alinearlos con sus objetivos para 2026", explicó Sam Stovall.

En el campo macroeconómico, la atención se centrará el martes principalmente en la publicación de las actas de la última reunión de la Fed (Reserva Federal, banco central estadounidense).

El documento entregará nuevos detalles sobre el camino que la Reserva Federal favorecerá en los próximos meses, luego de tres reducciones consecutivas de sus tipos de interés.

FUENTE: Con información de AFP.

Temas
Te puede interesar

Trump: "El próximo presidente de la Reserva Federal deberá trabajar para beneficio de EEUU"

Wall Street abre en rojo, pero vaticina cierre de año por todo lo alto

Wall Street alcanza un doble récord en Navidad

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en la Casa Blanca.
CASA BLANCA

Trump dice que habló "muy recientemente" con Maduro, "pero no salió mucho de la conversación"

Fuerzas militares estadounidenses mantienen la lucha contra las organizaciones terroristas en el Caribe.
CASA BLANCA

Trump afirma que EEUU destruyó una "instalación" vinculada a la red de narcotráfico de Venezuela

Las Fuerzas del Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos ensayan incursiones marítimas desde un helicóptero HH-60 de la Guardia Costera estadounidense sobre el Caribe, el 28 de diciembre de 2025.
PRESIÓN EN EL CARIBE

Insinuación de Trump sobre ataque terrestre en Venezuela: una estrategia en un "proceso de asfixia sostenida"

James Reyes.
POSTULACIÓN

Higgins nomina a James Reyes como administrador de Miami para cerrar la era Noriega

El expresidente Jair Bolsonaro.
BRASIL

Los médicos estiman que el expresidente Bolsonaro podría volver a prisión el 1º de enero

Te puede interesar

Buque de guerra de Estados Unidos USS Sampson.
OFENSIVA

Trump: EEUU atacó un muelle usado por narcotraficantes en Venezuela

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Lugar del accidente donde tres jóvenes perdieron la vida tras un aparatoso choque.
LAMENTABLE

Tragedia en Pompano Beach: tres adolescentes mueren en accidente de tránsito

Logo del gigante japonés de inversiones Softbank.
ADQUISICIóN

Gigante japonés SoftBank compra empresa tecnológica de Florida

El alcalde de Sweetwater, José Pepe Díaz.
CON MIRAS A 2026

Contra huracanes y apagones, Sweetwater inicia ruta hacia una red eléctrica subterránea

El encuentro generó aportes que formarán parte de una iniciativa internacional rumbo a la UNESCO en 2026.
DIÁLOGO

Miami se consolida como espacio clave para el diálogo global sobre paz y desarrollo