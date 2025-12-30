Wall Street abre en equilibrio a la espera de noticias de la Fed

Un agente de la Bolsa de Nueva York observa en las pantallas los indicadores del día.

Wall Street abrió sin gran entusiasmo este martes, a la espera del informe de la última reunión de la Reserva Federal ( Fed , banco central estadounidense), en un contexto de bajo volumen de operaciones previo al Año Nuevo.

En las primeras operaciones, el índice Dow Jones (-0,05%), el tecnológico Nasdaq (-0,04%) y el ampliado S&P 500 (-0,02%) se mantuvieron prácticamente en equilibrio.

La Bolsa de Nueva York cerró a la baja el lunes, lastrada por las tomas de ganancias de algunas grandes empresas del sector tecnológico, en un mercado poco concurrido antes de Año Nuevo.

El Dow Jones perdió un 0,51%, el tecnológico Nasdaq retrocedió un 0,50% y el ampliado S&P 500 cayó un 0,35%.

El mercado está "más bien tranquilo", dijo a la AFP Sam Stovall, de CFRA. Explicó que el volumen de negociaciones "es muy bajo" porque "en las últimas dos semanas, muchos inversionistas salen de vacaciones".

La caída del martes respondió, sobre todo, a un movimiento técnico. "Los participantes del mercado están vendiendo acciones para asegurar ganancias", resumió Stovall.

Escaso movimiento de inversiones por vacaciones de fin de año

La gigante de los semiconductores Nvidia perdió un 1,21% hasta 188,22 dólares por acción, después de subir un 5% la semana pasada.

Otras acciones relacionadas con el entusiasmo por la inteligencia artificial (IA) también cayeron. Oracle perdió un 1,30%, Broadcom retrocedió un 0,78% y Qualcomm bajó un 0,79%.

El especialista en vehículos eléctricos Tesla "es otro peso pesado rezagado", señalaron analistas de Briefing.com. Su acción cayó un 3,27% hasta 459,64 dólares.

"Es probable que los inversionistas estén organizando sus portafolios con el fin de alinearlos con sus objetivos para 2026", explicó Sam Stovall.

En el campo macroeconómico, la atención se centrará el martes principalmente en la publicación de las actas de la última reunión de la Fed (Reserva Federal, banco central estadounidense).

El documento entregará nuevos detalles sobre el camino que la Reserva Federal favorecerá en los próximos meses, luego de tres reducciones consecutivas de sus tipos de interés.

FUENTE: Con información de AFP.