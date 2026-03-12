Avión de reabastecimiento estadounidense se estrella en Irak, informa Ejército de EEUU

Un avión de reabastecimiento en vuelo Boeing KC-135 Stratotanker de la Fuerza Aérea estadounidense sobrevuela Tel Aviv el 4 de marzo de 2026

WASHINGTON. - Un avión estadounidense de reabastecimiento KC-135 se estrelló en el oeste de Irak, mientras que un segundo avión implicado en el incidente aterrizó sin problemas, informó el Ejército de Estados Unidos este jueves.

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), responsable de las fuerzas estadounidenses en Oriente Medio, dijo en un comunicado que "una de las aeronaves cayó en el oeste de Irak y la segunda aterrizó sin contratiempos. No se debió a fuego hostil ni a fuego amigo".

El KC-135 es al menos la cuarta aeronave militar estadounidense perdida durante el conflicto en Medio Oriente, después de que tres F-15 fueran derribados por fuego amigo sobre Kuwait.

Estas aeronaves suelen tener una tripulación de tres personas: un piloto, un copiloto y un tercero que opera la pértiga utilizada para reabastecer a otros aviones, según la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

Sin embargo, algunas misiones de los KC-135 requieren de un navegante. De acuerdo con la ficha informativa de la Fuerza Aérea, la aeronave puede transportar hasta 37 pasajeros.

Aviones caza

Al principio de la guerra las fuerzas kuwaitíes derribaron por error tres cazas estadounidenses F-15E, pero los seis miembros de la tripulación pudieron eyectarse, de acuerdo con el Comando Central de Estados Unidos.

Ese incidente se produjo durante combates que incluían "ataques de aeronaves iraníes, misiles balísticos y drones", señaló en ese momento el mando militar.

El 28 de enero, dos cazas estadounidenses F-15E dispararon tres bombas de alta precisión GBU-12 contra un puesto de la defensa antiaérea de Irak en el norte de ese país, anunció el Pentágono.

Ambos aparatos replicaron, "en legítima defensa", a un disparo de artillería de la defensa antiaérea iraquí en el norte de la ciudad de Mosul, afirmó entonces un portavoz del Pentágono, el teniente coronel Steve Campbell.

FUENTE: Con información de AFP