Tiroteo en sinagoga de Michigan termina con la muerte del sospechoso

DETROIT.- Un individuo que inició un intercambio de disparos con personal de seguridad este jueves en una sinagoga del estado de Michigan murió tras el incidente, informaron medios estadounidenses citando fuentes policiales.

El hecho ocurrió en la sinagoga Temple Israel, ubicada en West Bloomfield, cerca de Detroit. Según reportes preliminares, el sospechoso embistió el recinto con un vehículo antes de enfrentarse a tiros con los agentes de seguridad del templo.

El alguacil del condado de Oakland, Michael Bouchard, explicó que un individuo llegó al lugar y fue detectado por el personal de seguridad, que respondió al ataque con disparos.

Medios como CNN y Fox News informaron posteriormente que el sospechoso murió, de acuerdo con fuentes policiales.

Respuesta de las autoridades

El director del FBI, Kash Patel, señaló en redes sociales que agentes federales se encontraban en el lugar junto con autoridades estatales para responder a la aparente situación de embestida con vehículo y a un posible tirador activo en el templo.

Por su parte, la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, indicó que seguía de cerca el desarrollo del incidente y expresó su solidaridad con la comunidad judía del estado.

“La comunidad judía de Michigan debería poder vivir y practicar su fe en paz. El antisemitismo y la violencia no tienen lugar en Michigan”, afirmó.

Medidas de seguridad

Tras el incidente, la Federación Judía de Detroit pidió a las instituciones judías de la zona cerrar sus puertas y mantener a las personas dentro de los edificios como medida preventiva.

Imágenes difundidas por medios locales mostraban un amplio despliegue de fuerzas de seguridad en los alrededores del templo y una columna de humo que salía del edificio, aparentemente causada por un incendio.

Temple Israel es un centro religioso, educativo y comunitario de referencia para la comunidad judía del área de Detroit y es considerado la congregación reformista más grande de Estados Unidos.

Contexto de seguridad

El incidente ocurre en medio de una creciente tensión en Estados Unidos tras el inicio, el 28 de febrero, de la ofensiva militar de Washington e Israel contra Irán. Desde entonces, el FBI elevó el nivel de alerta por posibles ataques en represalia.

Hasta el momento, las autoridades no han establecido una relación entre el ataque en la sinagoga y ese conflicto internacional.

FUENTE: Con información de EFE/AFP